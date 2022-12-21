郭台銘媽不怕打嘸！復星醫藥：未來訂單可換BNT次世代

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近日中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝解釋，和莫德納簽約有優勢，雖然當時簽約還不確定會有次世代疫苗，但若莫德納研發成功就可以更換成次世代疫苗，且供貨上較為彈性，可以配合台灣打氣調貨，現在台灣打氣比較不佳，待新的市府團隊後也會拜訪，討論提升打氣。
王必勝坦言，與BNT合約就無法，大約2個多月前，有詢問尚未到貨的100萬劑BNT疫苗可否改為次世代疫苗，但合約並未載明，對方也不接受。
復星醫藥晚間透過聲明稿表示，始終以臺灣民眾的健康福祉為首，一直以來積極努力，全力配合臺灣新冠疫苗接種計劃。
復星醫藥表示，作為BNT在大中華地區包括臺灣就BNT新冠疫苗的獨家合作夥伴，始終依照協議及正常商業規則向臺灣供應BNT新冠疫苗，幫助加強疫情防控，協助臺灣民眾早日恢復正常生活。
復星醫藥指出，自2021年9月在臺灣開展接種以來，復星醫藥已經為臺灣提供了適用於不同人群的BNT幼兒、兒童和成人新冠疫苗，為臺灣防疫做出了重要貢獻。
復星醫藥也說，2022年10月，BNT成人次世代疫苗於臺灣地區獲批緊急使用授權(EUA)。復星醫藥也已於12月4日向臺灣相關部門提交了面向 5至11歲兒童群體的BNT次世代疫苗的緊急使用申請，目前，BNT成人和面向 5至11歲兒童群體的次世代疫苗在美國和歐洲都已經獲批。香港和澳門也已經開始為當地居民接種BNT成人次世代疫苗。
復星醫藥強調，「我們非常願意配合臺灣地區的採購需求。在我們和臺灣疾病管制署簽署的採購合約框架下，未來訂單都是可以換成BNT次世代雙價疫苗，早日讓臺灣民眾用上急需的疫苗」。
莊人祥晚間接受《NOWnews今日新聞》採訪時解釋，指揮中心曾經想要換次世代疫苗，「但是他不讓我們換，就是這樣子阿」，明年的合約本來就可以次世代，現在也多是買次世代疫苗了，莊也強調，復星醫藥指的是「未來」的訂單，「講以前也沒有辦法啦，時光不能倒回阿」。
莊人祥表示，指揮中心會再針對現有莫德納疫苗數量、未來是否有新變異株、新的BNT疫苗技術是否比莫德納更好評估採購數量。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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