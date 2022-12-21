加拉巴戈斯粉紅陸鬣蜥瀕絕種　科學家首見孵化後代

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加拉巴戈斯國家公園（Galapagos National Park）主任魯達（Danny Rueda）今天在聲明中說：「這個發現象徵我們往前邁進一大步，能夠找到一個可以拯救加拉巴戈斯粉紅陸鬣蜥的方法。」
加拉巴戈斯粉紅陸鬣蜥最長可達47公分，1986年首度被國家公園管理員發現。但科學家花了幾十年的時間，才把加拉巴戈斯粉紅陸鬣蜥與島上其他的陸鬣蜥區別開來。
加拉巴戈斯國家公園表示，加拉巴戈斯粉紅陸鬣蜥受到外來物種，尤其是囓齒動物的威脅。
魯達說：「瞭解會讓加拉巴戈斯粉紅陸鬣蜥生存變得困難的各種原因，將讓我們能及時採取行動，主要是針對外來物種，以避免這些脆弱物種的自然循環被中斷。」
加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）有獨特的野生動物，是促成英國科學家達爾文（Charles Darwin）發展出進化論背後的重要關鍵。那裡是許多其他地方沒有發現的物種棲息的家園，包括巨型陸龜、弱翅鸕鶿，和包括加拉巴戈斯粉紅陸鬣蜥在內的幾種陸鬣蜥等。
沃爾夫火山是國家公園監測的位置最偏遠地點中的一個，國家公園在那裡設了1個研究暨監測站。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1111221