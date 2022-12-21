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哈利梅根年底再推紀錄片！預告上線　紐國總理才知有參加

▲英國哈利王子與妻子梅根日前宣布他們跟Netflix製作了新一部名為《Live to Lead》的紀錄片，但到了預告片出來，紐西蘭總理阿爾登才知道自己有出現在裡面。圖為2018年哈利與梅根訪問紐西蘭。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國哈利王子與妻子梅根日前宣布他們跟Netflix製作了新一部名為《Live to Lead》的紀錄片，但到了預告片出來，紐西蘭總理阿爾登才知道自己有出現在裡面。圖為2018年哈利與梅根訪問紐西蘭。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根在脫離王室之後，多次向外界爆料英國王室內幕、控訴不公，先前更在Netflix上推出了《哈利與梅根》紀錄片，近來又宣布推出新紀錄片《Live to Lead》，首支預告片於19日公開，其中還能看見紐西蘭總理阿爾登的身影。但有外媒報導指出，阿爾登一直到紀錄片的預告出來才知道自己參與其中。

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綜合外媒報導，哈利與梅根與Netflix再度合作，製作了第二支紀錄片《Live to Lead》，其中阿爾登在首部預告片當中出現，且佔了顯著的位置。

除了阿爾登之外，預告片中還出現了前美國最高法院法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）、前南非總統曼德拉（Nelson Mandela）、南非橄欖球隊長柯利西（Siya Kolisi）和青年氣候活動家童貝里（Greta Thunberg）等人。

由於哈利與梅根在無預警宣布卸下王室職務之後，就曾多次向外界爆料英國王室內幕，甚至還接受專訪以及出書，因此阿爾登出現在預告片當中隨即引起討論。《紐約先區報》還稱，阿爾登身為現任總理，似乎在王子對抗其父、英王兼紐國國家元首查爾斯三世選邊站。

讀過總理發言人事後回應表示，阿爾登並未就此事與哈利梅根接觸過，並在聲明中概述阿爾登參與其中的情況，指出預告片的影像是來自2019年3月初時，阿爾登接受曼德拉基金會（Nelson Mandela Foundation）的訪問，「他們正為了未來領袖製作資源，重點放在年輕領袖」，是約一個小時左右的採訪，最初阿爾登被告知將會製作成實體書、電子書、短片和有聲書。

發言人表示，在今年5月時，總理辦公室接到通知，得知哈利與梅根將要推出該系列紀錄片，整個過程的溝通都是曼德拉基金會進行。他強調阿爾登沒有參與圍繞著下一步怎麼進行的決策，也「沒有跟薩塞克斯公爵夫婦有過直接聯繫」。

阿爾登對此表示，他相信曼德拉基金會有權以他們認為合適的方式使用影像，雖然得知紀錄片要上架，但她並未密切關注，「所以我昨天才知道發生了什麼事。」


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