哈利梅根年底再推紀錄片！預告上線　紐國總理才知有參加

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除了阿爾登之外，預告片中還出現了前美國最高法院法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）、前南非總統曼德拉（Nelson Mandela）、南非橄欖球隊長柯利西（Siya Kolisi）和青年氣候活動家童貝里（Greta Thunberg）等人。
由於哈利與梅根在無預警宣布卸下王室職務之後，就曾多次向外界爆料英國王室內幕，甚至還接受專訪以及出書，因此阿爾登出現在預告片當中隨即引起討論。《紐約先區報》還稱，阿爾登身為現任總理，似乎在王子對抗其父、英王兼紐國國家元首查爾斯三世選邊站。
讀過總理發言人事後回應表示，阿爾登並未就此事與哈利梅根接觸過，並在聲明中概述阿爾登參與其中的情況，指出預告片的影像是來自2019年3月初時，阿爾登接受曼德拉基金會（Nelson Mandela Foundation）的訪問，「他們正為了未來領袖製作資源，重點放在年輕領袖」，是約一個小時左右的採訪，最初阿爾登被告知將會製作成實體書、電子書、短片和有聲書。
發言人表示，在今年5月時，總理辦公室接到通知，得知哈利與梅根將要推出該系列紀錄片，整個過程的溝通都是曼德拉基金會進行。他強調阿爾登沒有參與圍繞著下一步怎麼進行的決策，也「沒有跟薩塞克斯公爵夫婦有過直接聯繫」。
阿爾登對此表示，他相信曼德拉基金會有權以他們認為合適的方式使用影像，雖然得知紀錄片要上架，但她並未密切關注，「所以我昨天才知道發生了什麼事。」