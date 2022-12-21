薛仕凌暴瘦8公斤情感失能　鳳小岳《犯罪》跛腳入戲

Disney+原創影集《台灣犯罪故事》發布記者會今（21日）舉辦，4個單元〈出軌〉、〈生死困局〉、〈惡有引力〉、〈黑潮之下〉的靈感來源是受台灣真實案件之啟發，單元一〈出軌〉中，飾演檢察官的鳳小岳懷疑薛仕凌為搞「軌」案的幕後凶手，兩人間有多場對峙戲，劇中因出車禍而跛腳的鳳小岳，透露自己只要用一跛一跛的方式走路，就會馬上進入角色，薛仕凌近來實行186斷食法，1個月內暴瘦8公斤現身，他分享因這部戲角色太過封閉，下戲後自覺有點情感「失能」，更是直呼：「想選擇性遺忘。」
記者羅凌筠/台北報導
單元二〈生死困局〉中，王柏傑飾演深入監獄訪問滅門血案凶手李銘忠的犀利記者，兩人在劇中有激烈的動作戲和槍戰，李銘忠透露這個殺手角色，和馬來西亞一名殺警悍匪很雷同，他曾經錯過演出悍匪傳記的機會，一直很遺憾，拍了〈生死困局〉總算圓夢，王柏傑說從拿到劇本後因疫情延宕2年，他一度以為拍不成：「我是不是被換角了？」李銘忠見狀很有義氣地說：「你被換掉的話我也不拍了。」惺惺相惜的對話飄出CP感。
單元三〈惡有引力〉中，金馬影帝陳以文詮釋失去女兒的警察爸爸，強忍悲痛的心情誓言找出兇手，和一人分飾雙胞胎姊妹兩角的宋芸樺間有多場情緒很重的對戲，宋芸樺為角色做田野調查，找身邊有雙胞胎的家庭研究，但實際拍攝起來還是很困難，「已經拍到有一點人格分裂，腦子裡像是有姊妹倆的房間，需要誰出來就敲敲她的門。」
單元四〈黑潮之下〉的導演徐瑞良表示，這題材是希望面對台灣社會的集體創傷，傅孟柏在劇中染布丁頭又嚼檳榔，飾演不成材的哥哥因躲債投靠軍營裡的弟弟蔡凡熙，竟牽扯出一連串的悲劇。傅孟柏自爆那陣子因為狀態很糟，都不想照鏡子看到自己，十分投入在角色心境裡。蔡凡熙許願想要剃平頭，就接到阿兵哥的角色，他透露有三分之二的戲分都在被打，身上不是印子就是瘀青。《台灣犯罪故事》將於1月4日起在Disney+上線，全劇共12集。