蕭煌奇真的是柔道國手！「超狂戰績」曝光 對打鮮肉回春
蕭煌奇迎接出道20週年，將於24日、25日一連兩日於台北國際會議中心（TICC）舉行蕭煌奇「朋友你現在好嗎？」演唱會，本身是柔道國手、曾拿過亞運銅牌、殘障奧運會第7的蕭煌奇，有「被音樂耽誤的柔道選手」美譽。本次開唱他將最愛的柔道搬上舞台，蕭煌奇今（21）日特別換上當年的戰袍，對打小鮮肉選手，他覺得手感還不錯，笑說：「感覺我都『回春』了！」
記者吳雨婕/綜合報導
蕭煌奇開唱倒數，將把柔道橋段原汁原味搬上舞台，除了練團，還為了心心念念的柔道橋段，換上柔道服練習，在杜教練的安排下，蕭煌奇重回校園與一名20歲的小鮮肉對戰，特別值得一提的是，這位杜教練是當年蕭煌奇指導教練的親兒子，父子都教柔道，本格派一門英豪，讓蕭煌奇也更加懷念起老杜教練當年的教誨。
事實上，蕭煌奇除了音樂外，醉心的就是從小學四年級開始學習的柔道，教練曾表示蕭煌奇頗具天資，而他也非常努力，果然一路從道場開疆闢土，不到20歲就成為柔道國手，擁有柔道黑帶兩段的蕭煌奇，更代表台灣出國比賽，曾在1994北京殘障亞運，一舉奪下銅牌，1996年，赴美出戰亞特蘭大殘障奧運會拿下全球第7，可說是正港的台灣之光。