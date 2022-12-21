上海復星急轉彎！未來訂單可換BNT次世代　指揮中心回應

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莊人祥晚間接受《NOWnews今日新聞》採訪時解釋，指揮中心曾經想要換次世代疫苗，「但是他不讓我們換，就是這樣子阿」，明年的合約本來就可以次世代，現在也多是買次世代疫苗了，莊也強調，復星醫藥指的是「未來」的訂單，「講以前也沒有辦法啦，時光不能倒回阿」。
莊人祥表示，指揮中心會再針對現有莫德納疫苗數量、未來是否有新變異株、新的BNT疫苗技術是否比莫德納更好評估採購數量。
指揮中心深夜也說明，指揮中心曾於今年10月7日詢問BNT及復星公司，能否將尚未到貨的110萬劑兒童劑型疫苗換為次世代疫苗兒童劑型，當時復星公司回覆無此彈性，「今日對於這樣的政策轉變，指揮中心表示感謝」。
指揮中心表示，現今國內次世代疫苗尚有400萬劑，次世代疫苗訂單也仍有1500萬劑可供使用，依照每日疫苗接種人數僅2至3萬人次計算，庫存量尚且充足，未來若有需求，一定會將BNT次世代疫苗列入明年疫苗採購考量。
指揮中心呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，可降低因感染新冠造成重症、住院或死亡風險，請民眾儘速接種。
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