《五眼》男星亂倫大嫂影片外流！傑森史塔森勒索扮臥底
由《玩命鈔劫》、《阿拉丁》億萬大導蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導，找來「地表最帥光頭」傑森史塔森（Jason Statham）主演跨國諜報動作鉅片《五眼聯盟》（Operation Fortune: Ruse de guerre），這是傑森史塔森繼《玩命鈔劫》之後，第五度與導演蓋瑞奇合作的作品。喬許哈奈特（Josh Hartnett）、休葛蘭（Hugh Grant）兩位性格男星也將參與演出。
記者黃雅琪/綜合報導
《五眼聯盟》耗資近億美元打造，製作團隊橫跨多國取景，遠赴土耳其、以及2022世界盃主辦國卡達實地拍攝，片中充滿異國風情的景觀、帥氣有型的主角群、大量的飛車狂飆和鬥智鬥力的火爆場面。拍攝完《五眼聯盟》後，傑森史塔森被媒體捕捉到，帶著未婚妻蘿絲杭亭頓（Rosie Huntington）和孩子們，重遊本片拍攝地點之一的「土耳其濱海城市」安塔利亞（Antalya）。傑森史塔森透露，自己第一次造訪安塔利亞時便愛上了這裡，因此迫不及待地想再度造訪！
導演蓋瑞奇受訪時透露，《五眼聯盟》有個很特別的副標題「Ruse de guerre」，這串單字其實來自法文，「不知道為什麼，只有法國人試圖用一個詞來表達這個意思，『非正規的戰爭手段』，這正是我們這部片的主題。」由此可以得知，《五眼聯盟》不單只有火爆刺激的動作場面，更是部帶有蓋瑞奇作品一貫層層反轉劇情的精采大作。
《五眼聯盟》劇情描述，超級間諜奧森福瓊（傑森史塔森飾）和他的頂尖特務團隊，利用好萊塢巨星丹尼法蘭西斯柯（喬許哈奈特飾）與大嫂亂倫的性愛影片，威脅他執行臥底任務，以阻止億萬富翁軍火商蒙瑞格西蒙茲（休葛蘭飾）出售一種足以破壞世界秩序的致命新型武器。《五眼聯盟》將於2023年1月20日搶先全美在台盛大上映。