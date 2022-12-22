《花路阿朱媽》洪慧芳週五再訪台　女兒現身片中學開車

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洪慧芳解釋這個角色設定，就是亞洲家庭普遍的中年媽媽形象，生活重心總是圍繞著老公、婆婆、孩子。媽媽熱心獨斷的嘮叨，雖然有聽話的兒子卻少有內心交流。當長輩逝世、小孩長大離家，依賴家人的林美華因此被拋下了。洪慧芳進一步補充：「不過到了影片後段，觀眾會看到林美華不僅自己學會開車，還開始教別人學車，代表阿朱媽終於掌控了人生的方向盤，以後沒有人可以丟下她，我認為有這層啟發。」
值得一提的是，洪慧芳在片中教導學開車的女學生，竟然就是由她自己的親生女兒演出！正因為洪慧芳一家人都從事演藝工作，她完全理解林美華處在空巢期的寂寞與失落。不過，她更開心分享電影帶來的迴響：「我的孩子在新加坡看完首映，我問他們好不好看？他們說好看，還問我是不是想藉著電影有話對他們說？他們都收到了，讓我覺得好欣慰喔！」
洪慧芳從影以來，一直被定位為綠葉型演員，從底層人物到上流名媛、年輕少婦，甚至是老嫗、家庭主婦、怨婦、妓女或醜婦等角色，這也讓她有感而發：「每種性格幾乎都演完了，我的課題在於思考還能演什麼。」她坦言接下《花路阿朱媽》之前遇到演藝生涯的瓶頸，但林美華塑造得太成功，以至於「其他角色的門檻都升高了」。
洪慧芳表示：「因為演出阿朱媽，又讓我重振旗鼓，也就要一直演下去。」被問及持續演戲至今的原因，她回答就是「喜愛」兩個字：「只有演戲能夠抒發各種情緒，詮釋各種性格，現實生活中沒辦法經歷的，都可以在演戲中爆發出來。」洪慧芳堅定地說：「只要體力、記憶力還在，我還會一直演下去！」新加坡「阿朱媽」的人生第二春，令人拭目以待。