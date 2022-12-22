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《花路阿朱媽》洪慧芳週五再訪台　女兒現身片中學開車

▲《花路阿朱媽》洪慧芳在片中力甩空巢期，透過南韓旅遊的驚險歷程，試圖學習如何掌控人生的方向盤。（圖／采昌提供）
▲《花路阿朱媽》洪慧芳在片中力甩空巢期，透過南韓旅遊的驚險歷程，試圖學習如何掌控人生的方向盤。（圖／采昌提供）

記者黃雅琪/綜合報導

風光入圍本屆金馬獎4項大獎，並代表新加坡角逐奧斯卡「最佳國際影片」的暖心力作《花路阿朱媽》，女主角洪慧芳日前應金馬獎訪台承諾：「如果台灣觀眾需要我，我上映時還會再來！」適逢本片將在12月23日於台灣正式上映，洪慧芳兌現承諾確定再度快閃訪台！「女主角感恩見面場」安排在本週五晚間7點20分於台北真善美劇院舉辦，洪慧芳將參與本場映後活動。

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▲新加坡電影《花路阿朱媽》，女主角洪慧芳確定將來台灣參與金馬獎典禮。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲新加坡電影《花路阿朱媽》，女主角洪慧芳本週五再訪台會影迷。（圖／采昌提供）
洪慧芳在《花路阿朱媽》當中飾演正值空巢期的中年婦女「林美華」，在南韓旅行途中，竟被兩光導遊丟包，再被熱心保全大叔收留。雖然人生地不熟、語言又不通，還意外捲入暴力事件，但這位「阿朱媽」仍然發揮開朗本色，不僅努力找回自己的旅行團員，也把她的南韓新朋友拉回人生的「花路」。

洪慧芳解釋這個角色設定，就是亞洲家庭普遍的中年媽媽形象，生活重心總是圍繞著老公、婆婆、孩子。媽媽熱心獨斷的嘮叨，雖然有聽話的兒子卻少有內心交流。當長輩逝世、小孩長大離家，依賴家人的林美華因此被拋下了。洪慧芳進一步補充：「不過到了影片後段，觀眾會看到林美華不僅自己學會開車，還開始教別人學車，代表阿朱媽終於掌控了人生的方向盤，以後沒有人可以丟下她，我認為有這層啟發。」

▲鄭東煥憑電影《花路阿朱媽》入圍第59屆金馬獎「最佳男配角」。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲鄭東煥憑電影《花路阿朱媽》入圍第59屆金馬獎「最佳男配角」。（圖／記者陳雅蘭攝）
值得一提的是，洪慧芳在片中教導學開車的女學生，竟然就是由她自己的親生女兒演出！正因為洪慧芳一家人都從事演藝工作，她完全理解林美華處在空巢期的寂寞與失落。不過，她更開心分享電影帶來的迴響：「我的孩子在新加坡看完首映，我問他們好不好看？他們說好看，還問我是不是想藉著電影有話對他們說？他們都收到了，讓我覺得好欣慰喔！」

▲《花路阿朱媽》在新加坡與國際大獲成功，讓洪慧芳自信表示，還會一直演下去。（圖／采昌提供）
▲《花路阿朱媽》在新加坡與國際大獲成功，讓洪慧芳自信表示，還會一直演下去。（圖／采昌提供）
洪慧芳從影以來，一直被定位為綠葉型演員，從底層人物到上流名媛、年輕少婦，甚至是老嫗、家庭主婦、怨婦、妓女或醜婦等角色，這也讓她有感而發：「每種性格幾乎都演完了，我的課題在於思考還能演什麼。」她坦言接下《花路阿朱媽》之前遇到演藝生涯的瓶頸，但林美華塑造得太成功，以至於「其他角色的門檻都升高了」。

▲新加坡電影《花路阿朱媽》，（左起）洪慧芳與姜亨碩、鄭東煥兩位南韓演員有精彩對手戲。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲新加坡電影《花路阿朱媽》，（左起）洪慧芳與姜亨碩、鄭東煥兩位南韓演員有精彩對手戲。（圖／采昌提供）
洪慧芳表示：「因為演出阿朱媽，又讓我重振旗鼓，也就要一直演下去。」被問及持續演戲至今的原因，她回答就是「喜愛」兩個字：「只有演戲能夠抒發各種情緒，詮釋各種性格，現實生活中沒辦法經歷的，都可以在演戲中爆發出來。」洪慧芳堅定地說：「只要體力、記憶力還在，我還會一直演下去！」新加坡「阿朱媽」的人生第二春，令人拭目以待。


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