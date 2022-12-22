限5天！7-11巧克力倒數月曆殺破半價 餅乾5元、湯麵20元
超商本周限定優惠更新！7-11明（23）日起限時5天開跑，本周兩張海報共13品促銷，其中有時效的「倒數月曆」，在2022年最後一周出清下殺，東尼寂寞巧克力聖誕月曆特價399元、比5折半價還便宜。買一送一有3款商品，包括Mini口口香餅乾（10元）、開喜烏龍茶（25元）、農心安城拉麵（39元），等於5元爽吃餅乾、20元飽吃湯麵。如果愛吃nutella巧克力棒的人，單杯原價49元、平均特價不到30元，約是6折。
記者黃韻文/綜合報導
全家會員優惠自即日起至12月25日前，本周海報有19款促銷商品，共有4款5折商品，包括饗米條餅買2送2、平均單包20元；袋裝葡萄乾、蘇菲褲型衛生棉、船井指定商品都是買1送1。此外，本周有許多加10元多1件，日本梅片平均單包45元、約5.6折；哈根達斯雪糕任3支199元，5.8折也是逼近半價。
周末例行登場的「康康5」，明（23）日起連續五六日開跑，本周還是推出大杯美式2杯55元，冰熱不限，在櫃台購買後可存入APP線上無限期寄杯，每人同品項庫存上限10杯，每次兌杯可搭配自備飲料杯折5元，等於單杯最低23開喝，折扣幅度相當於買一送一。私品茶則端出熱唐寧伯爵茶2杯60元，自備飲料杯最低25元。本周買一送一共3款，FMC天然水、小林雞蛋煎餅、Let's Café單品曼特寧黑咖啡都是5折。
萊爾富本周9品優惠中，最划算的是歐維氏72％可可多酚黑巧克力，祭出買1送1半價，其它像是Airwaves酷涼FUN塊，則有任選第2件10元，換算約6折；越斯特、雷麥河等進口指定啤酒任2件6折，最多現省79元；生活泡沫綠茶買2送1，約6.7折。