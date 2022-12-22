冬至不想吃湯圓？改吃3種「魔法食物」　引進愛的能量　

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🟡蘋果
蘋果是神聖的食物，與許多古代神明有關。古時候的人會將蘋果掛在耶魯樹（現代耶誕樹的前身）上，象徵大地生生不息的豐饒，而香料蘋果酒是很適合在耶魯節看著篝火所飲用的飲料。任何包含蘋果的料理也很適合這個節日，祝酒（wassail，一種熱蘋果酒）亦然。
🟡薑餅
薑餅是古代由穀物和蜂蜜所製成的糕餅之現代版，以往是獻給耶魯節神明的供品。此外，這類糕餅也會隨葬，以確保死者能平安過渡到另一個世界。薑從亞洲傳到歐洲後，很快就融入了耶魯節的儀式用糕餅，成為薑餅的起源。
耶魯節時，你可能會希望打造一座薑餅屋。若是如此，請以自己的家為圖像範本。如果做不到，請在混合、烘焙、捏塑、裝飾薑餅屋時觀想你家的樣子，請想像你家充滿了溫暖、愛、快樂。這些都是薑與太陽的贈禮，請在耶魯節當天吃薑餅屋，並與住在同一個屋簷下的人分享，將那種愛的能量引進自己體內。
🟡餅乾
餅乾是耶魯節的標準食物。如果你想做再尋常不過的甜餅乾，請將餅乾切成與冬季有關的形狀。
▪圓形：象徵太陽。
▪鐘形：鐘在前基督教時期是用來驅惡避凶。
▪星形：防範負能量。
▪樹木形：代表大地在冬季持續豐饒。
在耶魯節自製並食用特殊形狀的甜點並不是新鮮事。早在史前北歐的墳墓中，就發現了粗具神明、動物、太陽、星星、月亮外形的糕餅，這些糕餅可能是那些寒冷地區的人們在冬至時所食用。
（內容摘自《食物魔法顯化祕典》一書，由柿子文化授權。）