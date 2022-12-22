俄烏戰爭新階段！拜登與澤倫斯基辦記者會　承諾全力相挺

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拜登稱讚道，過去300天，對烏克蘭來說極不容易，但面對侵略行為，烏國仍向世界展示了堅毅和決心，是在為了自由和民主而戰。而且，烏克蘭也並不孤單，超過50個國家陸續提供烏克蘭援助，無論是軍事還是資金。
拜登又譴責俄羅斯，將冬天當成武器，讓烏克蘭平民挨餓受凍，雖然他了解烏克蘭渴望一個正義和平，但既然俄羅斯無意結束戰爭，美國也將繼續支持烏克蘭到底、確保烏克蘭有足夠的自衛能力，將向烏克蘭提供18.5億美元的軍事援助，包括愛國者飛彈防禦系統。此外，而美國國際開發署（USAID）也將向烏克蘭提供3.74億美元的人道援助，用於食物、飲用水、醫療與暖氣等。
澤倫斯基則表示，非常感激美國給予烏克蘭的所有幫助，相信愛國者飛彈防禦系統將能強化烏克蘭的防空，以抵禦來自俄羅斯針對基礎設施的攻擊。
澤倫斯基也指出，不論美國國會的情況怎樣變化，相信支持烏克蘭都將是2黨的共識，烏克蘭將繼續為自己的自由和獨立而戰，願榮耀歸與烏克蘭。
在事後面對記者提問時，拜登說，蒲亭以為他可以削弱北約，但反而只是促使北約更加團結，就連非北約成員的國家也表達對烏克蘭的支持。
在被問到2人對和平及戰爭結束的共同願景時，澤倫斯基回答，對他來說就是不針對烏克蘭的主權、自由和領土做任何妥協，只是所謂的正義和平，對其他人可能有不同的意義，他認為戰爭拖越長，就越難有真正的和平，因此戰爭需要盡快結束。拜登也回應，他與澤倫斯基有相同的願景，就是看到一個自由、獨立、繁榮和安全的烏克蘭。