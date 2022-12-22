冬至習俗吃湯圓？專家7招逆轉運勢： 財運爆棚、桃花降臨
今天就是24節氣之一的「冬至」，俗話說冬至大如年，是相當重要的節氣之一，冬至是陰氣最重的時候開始轉陽，物極必反，因此是2022年底最後轉運大好時機。冬至習俗除了吃湯圓，命理專家黃子容分享7招冬至開運法，拋開2022這一年來的不順與霉運，一路好運暢旺到明年，財運爆棚、桃花降臨。
記者黃韻文/綜合報導
曾在《開運鑑定團》、《命運好好玩》等命理節目擔任專家、老師的黃子容，分享2022冬至開運法，黃子容表示，冬至代表冬天已經來到，也象徵一年即將接近尾聲。在一年快要結束的時候，趁此時讓好運延續到明年，7招冬至開運方法可選擇適合自己或是需要的部分執行即可，不用每樣全做。
🟡2022冬至開運方法：
1、空腹吃一顆水煮蛋，若不能吃蛋就改吃紅色糖果。
2、冬至當天，身上配戴紅色或金色裝飾品。利用冬至節氣吸引財運及好運。出門前先站在家門口吸氣吐納七次，可讓好運加倍。
3、準備兩個迴紋針，將兩個迴紋針緊相扣，放在上衣口袋，象徵一年跟一年環環相扣，讓好運延續到明年。
4、吃熱的甜的「雙數」湯圓，明年連續開鴻運。
5、想要催桃花、沒有對象的人冬至可吃巧克力；已有對象者，想要感情更好，可以吃紅色食物。
6、今年常遇到困境的人，在冬至這天吃黑糖或巧克力，可化解困境及紛爭、解決難關。
7、想去除霉運在冬至這天洗除穢包，沒有除穢包的話，用「鹽巴加至少七顆白米」取代。