俄烏外交角力？澤倫斯基訪美之際　俄前總統跑去中國

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）自從俄烏戰爭爆發後，首次踏出國門、遠赴美國會晤拜登總統（Joe Biden），並舉行聯合記者會，引發全球高度關注。不過在這同時，俄羅斯也沒閒著，派出俄羅斯前總統、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）訪問北京，與中國國家主席習近平舉行了會談，聲稱討論了有關烏克蘭的衝突。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》等外媒報導，梅德維傑夫在社群平台上發布了一段短片，顯示他與習近平會面、微笑合影留念，以及中俄官員碰頭。梅德維傑夫聲稱，他和習近平討論了中俄2國「無限制」的戰略夥伴關係，包含經濟和工業生產，以及有關烏克蘭的問題，但沒有提供進一步的細節。
習近平則說，在烏克蘭問題上，中方一貫按照事情本身的是非曲直，決定自己的立場和政策，秉持客觀公正立場，積極勸和促談，希望有關各方都能保持理性克制，開展全面對話，透過政治方式解決安全領域共同關切。
報導指出，俄羅斯在2月入侵烏克蘭後，隨即遭受以美國為首的西方陣營一連串制裁，使得克里姆林宮加速轉向北京，尋求與中國建立更密切的經濟、政治和安全關係，以彌補其與西方關係的喪失，並將習近平視為反西方聯盟的潛在盟友。
《華爾街日報》近日也才披露，習近平在烏克蘭危機爆發後，表面上與蒲亭疏遠，實則悄悄深化中俄關係，欲和俄國建立更牢靠的經濟聯繫，加強中俄貿易，並且為俄羅斯提供了應對西方施壓的生命線。