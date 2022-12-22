馬不停蹄！澤倫斯基赴美國國會演說　掌聲喝采不斷

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澤倫斯基並譴責、拒絕俄羅斯的暴政，聲稱俄國已失去對烏克蘭的控制，再也無法影響烏克蘭人的思想，並指出俄國人民也有機會獲得自由，但前提是他們得打敗克里姆林宮。
澤倫斯基也警告說，俄羅斯對烏克蘭的戰爭不該被國際社會忽視，因為它的影響是全球性的，這場戰爭不僅是為了烏克蘭人，或俄羅斯征服其他國家的企圖，而是決定後代子孫會生活在什麼樣的世界。
澤倫斯基並批評伊朗在戰爭中與俄羅斯結盟的行為、支援俄軍致命無人機，威脅烏國的關鍵基礎設施，這等於是恐怖分子彼此結盟，若是現在不阻止，俄國及其盟友，攻擊美國和美國的盟邦也只是時間早晚的問題。
澤倫斯基也提到，自己來美國的前一晚身處巴哈穆特（Bakhmut），俄羅斯人用了一切手段對待巴哈穆特，使其成為血腥戰場，但儘管俄軍有更優良的武器和力量，烏軍仍然頑守，烏克蘭會守住自己的領土，永遠不投降，而美國的援助是烏克蘭在戰場上走向勝利的轉捩點，希望美國能繼續提供烏克蘭更多支持，強調：「美國的安全援助是對共同價值觀的投資，不是做慈善，而是對烏克蘭的全球安全和民主投資。」
澤倫斯基說，再過2天就是耶誕，烏克蘭人也會慶祝，雖然數百萬人仍處於缺水缺電缺能源的危機，但他們的信仰之光並不會因此熄滅。演講尾聲時，澤倫斯基還拿出一面由巴哈穆特士兵親手簽字的烏克蘭國旗，親自交給在場的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）；裴洛西也回贈澤倫斯基一面美國國旗，以紀念他的來訪。