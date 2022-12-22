郭台銘重炮轟「禽獸食祿」 薛瑞元認有誤解：沒對號入座
近期鴻海與永齡基金會創辦人郭台銘與衛福部長薛瑞元、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝為了BNT次世代雙價疫苗採購與否多次交鋒，復星醫藥昨（21）日傍晚透過聲明強調，未來訂單都是可以換成BNT次世代雙價疫苗。對此，今（22）日薛強調，歡迎這樣的轉變，而對於郭的說法，則可能是有誤解。
記者許若茵／台北報導
昨薛瑞上午被問及郭台銘呼籲再買BNT次世代疫苗，薛反問「這個是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員」，並稱對於BNT採購會再評估有無需要。郭台銘隨後也在臉書貼文砲轟「遺憾：廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，並建議「望執政者體民所苦，廣納建言！」，晚間薛瑞元再臨時召開記者會澄清，是對郭台銘的說法與上海復星、BNT類似訝異。
今薛瑞元出席立院衛環委員會，會前受訪時表示，原有的合約都已經履行完畢，復星醫藥指的是未來，歡迎復星醫藥這樣的轉變，他也證實，復星醫藥已於12月4日提交5至11歲兒童BNT次世代疫苗的緊急使用申請，現在正在審查當中。
郭台銘16字重砲，薛瑞元先是笑了幾聲，認為可能是中間有一些誤解，被問及是否會覺得郭話說太重，薛再乾笑幾聲回應「這個可以自己想想看」，並未正面回應。至於有聲音分析，郭台銘行為是劍指2024年總統大選，薛則說政治部分不做判斷。
根據媒體報導，「親郭人士」表示，郭的言論並未針對誰，請大家不要對號入座，薛也說「我也沒有對號入座」，但是否是在指自己，「個人也會去思考，每個人的感受會不一樣」。
面對遭到外界批評成「高端門神」、「高端銷售員」，薛瑞元說明，目前高端疫苗皆已屆效銷毀，沒有高端就沒有銷售問題。