11歲童打完疫苗狂清喉嚨？竟是「這病」作祟：家長別忽視
11歲的小明（化名）剛打完第二劑新冠肺炎疫苗，媽媽卻發現一個禮拜後，孩子開始呼吸不順暢、喉嚨有分泌物，常需要做深呼吸、清喉嚨的動作，擔心這樣的現象是否跟感染或打疫苗有相關？另一名5歲的小蘭（化名）打完第一劑新冠肺炎疫苗後一週，媽媽也發現她下課回家會做深吸氣的動作，感覺好像喘不過氣來，急忙帶著小蘭去醫院做心電圖及心臟超音波等檢查，幸好皆無異常，醫師懷疑可能是「妥瑞症」做祟。書田診所小兒科主任潘俊伸提醒，妥瑞症的症狀沒有固定，往往和情緒起伏、壓力、環境等有關，當發現孩子持續有不自主的動作或是發聲時，應及早就醫鑑別診斷，並遵照醫囑追蹤觀察治療，改善這些症狀帶來的生活困擾。
記者張志浩/綜合報導
潘俊伸表示，妥瑞症在臨床上的定義是18歲前出現多種不自主動作，合併一種或以上的不自主聲音，且需持續一年以上；然而有許多抽搐異常可能因疾病或心理壓力等因素而引起，持續不到一年或只有單純不自主動作、聲音，無法確診為妥瑞症。
研究顯示，妥瑞症相關的不自主抽搐異常症狀，可能與基因遺傳有相當密切關係，5成以上的患者有家族史，家族的一等親成員會出現此症狀是一般族群的10倍以上；也有研究表示與腦部多巴胺有關。常在5、6歲時開始出現症狀，10~14歲時症狀較嚴重，約2/3的患者到青春期後會逐漸改善甚至完全消失。有些不自主動作及聲音持續不到一年，可以稱為暫時性的抽搐，而單純只有動作或聲音的不自主行為則歸類為慢性聲音或動作抽搐疾患。
潘俊伸提到，焦慮或刻意抑制發作往往會加重症狀的出現頻率，通常不需要特別的藥物治療，部分會採用行為治療，進行對抗反應訓練，讓小朋友先查覺自己症狀發作前的徵兆，採取應對的動作讓症狀較不明顯、較不會引起他人注意；此外，家人以及學校老師則扮演非常重要的角色，師長需對有妥瑞症的兒童及青少年提供適時幫助與支持，同儕的理解與同理心更可以減少霸凌現象的發生。
許多時候妥瑞症患者會伴隨著其他共病，如注意力不足過動症或強迫症，針對這些問題進行治療往往也可以改善妥瑞症的症狀。潘俊伸強調，妥瑞症兒童養飲食上應儘量避免食用加工食品及含有咖啡因的食物、飲料，也有研究指出，大量運動對減輕症狀有幫助。