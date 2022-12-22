普悠瑪事故後採「雙駕駛制」！實施4年後 明退場原因曝
台鐵普悠瑪列車在2018年10月21日發生出軌翻車事故，造成18人死亡、逾200人輕重傷，事後台鐵局展開調查，發現司機員尤振仲當時一邊行車、一邊和調度員、檢查員通話，並關閉列車自動防護系統（ATP）、超速為事故主因，因此事故當月30日，便開始啟用「雙人乘務作業」制，以確保火車行車安全，不過隨著ATP限速備援系統上線，雙駕駛制度將在明（23）日取消。
編輯中心／綜合報導
普悠瑪事故後，台鐵與中科院合作研發「限速備援系統」，當列車在ATP（列車自動保護系統）遭隔離後，該系統能讓列車在超速下緊急煞車，使時速不會超過60公里，並購置400套，EMU900、EMU3000以及52列傾斜式列車普悠瑪、太魯閣號都陸續完成安裝，而EMU500、600、700、800、PP自強號等也會陸續裝設。
台鐵指出，ATP速限備援系統將分四階段上路，明日第一階段已裝設ATP限速備援系統的18列普悠瑪號、7列太魯閣號將正式啟用，因此也同步取消實施4年的雙人乘務措施，恢復單人乘務；第二階段的PP自強號、EMU800型電聯車，將於2023年3月啟用；第三階段則是500型和600型區間車於2023年5月啟用。
第四階段，將等EMU3000型新自強號到位後全面加裝，預計2024年底交車完成後擇期啟用。（編輯：林莞茜）