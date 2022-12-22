小S淚崩認了欺瞞大眾一件事　網友全傻眼：騙子！

小S（徐熙娣）歷經大S家務事鬧劇、老公許雅鈞被汪小菲爆料帝寶樓下找女人，日前又遭大陸網美曝光疑似另一半在夜店與女性親密互動的影片，甚至瞎傳許雅鈞有私生子，她始終沒有隨八卦起舞，只有與蔡康永見面時飆粗口宣洩情緒。小S 近日在粉專上傳一張側拍照，內文透露跟姐妹出國度假，沒想到，最後證實只是無厘頭的玩笑話，讓網友大呼：「妳這個騙子！」
娛樂中心／綜合報導
20日傍晚，小S發文寫下：「跟姐妹3天2夜的旅行，吃到了飛機餐、住到了可愛的飯店！心情真好！」配圖是半素顏，穿休閒服坐在窗邊的側臉照，許多星友、網友留言：「出國了嗎？ 好棒喔」、「好好享受跟姐妹的旅行喔」、「您辛苦了！適時的放鬆是最好的充電方式」、「怎麼不多玩幾天呢」！
怎料，小S昨（21日）深夜PO出和許老三的合照，發文表示：「我一直在等有人說：『那不是華山嗎？還吃飛機餐、住飯店咧！騙誰啊？』結果沒想到大家都好替我開心，希望我好好放鬆...熙娣愧疚...我只是在台北華山的餐廳...拜託罵我！」並附上淚崩的表情符號。
被將了一軍的網友哭笑不得，留言：「不罵白不罵，罵一下好了！都幾歲了，三個孩子的媽！還像十六歲的少女，妳家孩子都比妳成熟」、「知道妳喝醉了，沒人會怪妳的」、「很X誒！這樣有沒有好一點」！不少人則心疼小S這陣子的遭遇，「妳這麼可愛又討人喜歡，是該好好放鬆一下的」、「真心希望妳能放假出去玩」！