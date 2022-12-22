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校長闖女宿欲行不軌！惹怒女學生「持棒群毆」　倒地求饒

▲印度某校長闖女宿欲行不軌，惹怒女學生持棒群毆，他倒地求饒。（圖／Youtube： TNIE Videos）
▲印度某校長闖女宿欲行不軌，惹怒女學生持棒群毆，他倒地求饒。（圖／Youtube： TNIE Videos）

編輯中心/綜合報導

位於印度南部的卡納塔克邦（Karnataka）近日有名校長被告發性醜聞案件，他於14日晚間闖入女生宿舍欲行不軌，被發現後遭到女學生群體攻擊，眾人高舉棍棒對他咆哮，流出的影片中能看到他拼命逃跑，但還是被憤怒的女學生圍住毆打。

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據外媒報導，印度卡納塔克邦一間中學校長欽馬亞南（Chinmayanand），在14日時進入女宿，欲性侵一名少女，當晚被發現後惹怒整棟女學生，眾人手拿棍棒逼問「你為什麼碰她？我們做錯什麼了嗎？你還算是個校長嗎？」，而他則跌坐在走廊地板上不斷道歉，希望少女們冷靜。

▲女學生手持棍棒毆打欲行不軌的校長。（圖／Youtube： TNIE Videos）
▲女學生手持棍棒毆打欲行不軌的校長。（圖／Youtube： TNIE Videos）
因女學生怒火不斷，警方為保護欽馬亞南安全，一度將眾人關在門外，但後續也依其不當行為將之逮捕。而欽馬亞南被女宿學生毆打的畫面也被人記錄下來，引起一片譁然。

欽馬亞南在學校專門教授該邦官方語言坎納達文（Kannada），過去已進行多次不當行為，包含要求女學生觀看不雅影片，或是伸手觸碰女學生私處，若有學生抗議，他便會利用自己能掌控學生分數的權力威脅，雖仍有部分受害者及家長投訴教育局，可多是石沉大海，直至此次事件爆發才真正公之於眾。（編輯：李惠婷） 

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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