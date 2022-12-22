冬至後越來越冷！中醫曝4大養生重點：這些人湯圓要少吃

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陳潮宗說，冬至時節的養生，最基本的就是「當心氣候變化」，在嚴寒或強冷空氣影響下，冠狀動脈會發生痙攣並繼發血栓，而引起急性心肌梗死。所以當天氣急劇變化時，冠心病患者要注意及時保暖，或適當加服硝酸甘油類擴冠藥物進行保護；其次則是「切忌暴飲暴食」，暴飲暴食會加重心肌耗氧，並使血液中糖、脂肪含量增高，血液黏稠度增加，容易導致冠狀動脈阻塞，由此加重或誘發心肌梗死。
接著是「謹慎洗澡」，洗澡時水溫最好與體溫相當，水溫太熱會使皮膚血管明顯擴張，大量血液流向體表，可造成心腦缺血。洗澡時間不宜過長，洗澡間一般密閉悶熱，在這樣的環境中人體的代謝率較高，極易缺氧、疲勞，老年冠心病患者更應當注意；再來則是「不要搬抬重物」，搬抬重物時必然彎腰屏氣，這對呼吸、循環系統的影響非常大，是老年冠心患者誘發心肌梗死的常見原因。
陳潮宗補充，中醫學「五行學說」和「天人相應」觀點，在冬至這樣的天氣裡，宜多吃黑色食品，如黑米可益中補虛、健脾暖肝；黑豆、黑芝麻中的營養素可降低膽固醇，有助於維護正常血液循環；黑木耳中豐富的鐵質可改善貧血怕冷症狀；海帶、紫菜、髮菜富含褐藻膠、碘、鈣等成分，有助於軟化血管，改善血液循環及促進甲狀腺激素的合成與分泌，從而利於抗寒。
最後，國人在冬至常吃的湯圓，代表著一家團圓、祈求圓滿、元氣復甦等許多涵意，但市售包餡湯圓一顆熱量高達約50~70大卡，糯米不易消化，並含糖、脂肪及磷等成份，容易造成身體負擔，老人、小孩，有慢性病糖尿病、高血壓、痛風的民眾吃湯圓都要適量；此外，心臟、肝臟、腎臟功能異常容易水腫，則建議不要喝湯。至於腸胃功能不好，胃脹氣、潰瘍、做過腸胃手術，以及有吞嚥障礙，如中風、失智、頭頸癌手術、放射線治療的人，應避免吃湯圓。