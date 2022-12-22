特企／大醫生技投入FSC 持續傳遞公益、環境永續理念
你知道你的消費藏了這2個細節嗎？台灣保健品牌—大醫生技，將每一筆消費賦予了公益和環境永續的理念，如於每月提撥一定比例的淨利，來幫助全球兒童的援助，同時也在環保包材上下足功夫，讓顧客在消費的同時，也間接幫助全球兒童的教育與促進環境友善，此舉成立11年來從不間斷。
大醫生技品牌部經理林雅涵表示，自公司2011成立以來，每月都會提撥淨利捐給台灣家扶中心，截至2022為止，在全球已認養超過300位孩子，未來目標將認養10000名兒童。這筆費用不僅用於孩子們日常的乾淨飲食、醫療外，更重要的是提供教育資源，她也提到，除了實際的金錢援助外，團隊會定期寫信介紹台灣的習俗，並且設計互動信件給孩子們，例如年獸的著色畫、過年的紅包袋等，除了給孩子帶來一份祝福外，同時也將台灣的人文風情分享給國外的孩子們。相關的孩子往返信件皆定期公開在大醫生技官網，歡迎大家一起關注與閱覽。
除了在國際孩童的援助外，針對環境，大醫生技也希望能盡一份心力。林雅涵表示，目前大醫生技的產品包裝有9成以上皆使用FSC認證的紙質，因此可以在紙盒包裝上看見具有FSC的認證標章。FSC中文為「森林管理委員會」，它是一個非營利、非政府、獨立的組織，成立宗旨為維持良好的大自然環境、負責任的經營全球森林，並以森林友善為核心準則，藉此達到生物多樣化的永續目標。
林雅涵分享，取得FSC認證，雖然讓包裝紙質成本提高50%，但這個做法不僅能促進森林永續，也能讓每一位大醫生技的消費者，間接成為永續影響力的一份子。無論是飢貧孩子的援助或者是環境的永續，都是全球不斷努力的方向，身為台灣的保健品品牌絕不可獨善其身，希望可以透過大醫生技的先行投身，影響更多保健品品牌一起加入。