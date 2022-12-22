7-11新春福袋開賣！開箱30款299元起　抽396萬瑪莎拉蒂

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今年集結多個迪士尼人氣角色、皮克斯系列、兔年造型Hello Kitty、角落小夥伴及兔年代表卡娜赫拉的小動物，並與Royal Doulton、Swiss Diamond兩大精品品牌合作推出共30款開運金喜福袋。其中27款動畫福袋於明年1月1日起在門市開賣，分為「299元、499元、1299元、1699元」四個價位；另外3款精品福袋則是明年1月1日上午11點起在APP販售。
◼特色2：頭獎送396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅
今年買任何一款福袋，無論是最便宜的299元、或最高單的1699元，裡面都附有抽獎券，每袋都有機會抽中價值396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅、光陽lonex S7R電動機車等大獎。差別是499元以上的福袋另外加碼抽獎序號，也就是福袋單價愈高、抽獎機會愈多次。
◼特色3、每袋都有總價值5500元優惠券
買福袋除了周邊、抽大獎，另一重點就是划算的優惠券，這次每款福袋也都內附「品牌優惠券」，包括精品美式、大杯美式、現萃茶純奶茶買一送一，或星巴克好友分享優惠、鈴鹿賽道樂園全日暢遊券買1送1等，商品加上優惠券總價值超過5500元。999元以上的福袋再另外加碼，多了星巴克免費招待券、鈴鹿賽道樂園指定設施招待券等。
◼特色4、福袋可外送再折60元
27款動畫福袋同步在foodomo、foodpanda、Uber Eats外送平台開賣，foodomo買福袋輸入「滿額折50」優惠碼，外送自取滿329元折50元，輸入「福兔成雙」訂單滿598元折60元；foodpanda買福袋輸入「揚眉兔七」訂單滿329元折50元。
🟡四大價位、27款動畫福袋內容搶先看：
📌299元福袋，共8款
外面是伸縮增量托特包，或是防潑水拉鍊提袋兩種袋型，共8款但不可挑款，裡面固定有紅包袋2入、3罐飲料、2包餅乾、1包Mini口口香、濕紙巾、品牌優惠券，1組抽獎機會。
📌499元福袋，共8款
除了多功能托特包，裡面固定有保溫瓶或保鮮盒2入、紅包袋2入、3罐飲料、2包餅乾、1包Mini口口香、濕紙巾、品牌優惠券，2組抽獎機會。
📌1299元福袋，共8款
3.2L氣炸鍋或火烤兩用鍋二選一，福袋內固定搭配陶瓷湯碗、紅包袋2入、2罐飲料、1包餅乾、1條護手霜、品牌優惠券，6組抽獎機會。
📌1699元福袋，共3款
美國旅行者聯名登機行李箱共3款可選，福袋內固定搭配紅包袋2入、品牌優惠券，另加碼星巴券免費招待券2張、鈴鹿賽道樂園免費搭乘券、海昌保養液1元兌換券、賣貨便免運券等。