哈日王換人？赴日旅遊台灣輸這國21萬人次 3因素不意外
你是哈日族嗎？據歷年各大統計，台灣民眾最愛的旅遊目的地，絕大多數都是日本第一，在亞洲國家中算是數一數二的「哈日一族」，赴日觀光人數也經常排名居首。沒想到最新統計，最哈日的國家正悄悄換人！根據日本觀光局公布最新外國旅客訪日人次統計，2022年11月台灣人赴日共計9萬9500人次，竟然大輸給31萬5400人次的韓國，而2022年1到11月人次統計，韓國也以55萬6500人次，遙遙領先排名第二的台灣16萬900人次。消息傳至PTT也逗笑大批鄉民，直呼韓國根本「口嫌體正直」。不過中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽直言卻「根本不意外」，包括韓國解禁比較早、航程距離日本近、相對票價低廉這「3大因素」，都是導致韓國赴日觀光人次超車台灣的主因。
記者汪睿琦/綜合報導
根據日本政府觀光局統計，2022年11月總共訪日旅客人次落在93萬4500人，比起2019年疫情前244萬1274人次，3年間掉了4成左右，可見疫情威力對國際旅遊的衝擊還是很大。其中，熱愛日本文化的台灣，11月訪日人數為9萬9500人次，相較3年前同期的39萬2102人次，暴跌約74.6%，差距也是相當明顯。
值得一提的是，3年前還以39萬多人遙遙領先韓國20.5萬人訪日人數，沒想到3年後竟被遠遠超車，韓國訪日人數來到315400人，足足成長了53.8%，也是唯一赴日觀光旅遊人次成長的國家。
針對這樣的結果，李奇嶽直言：「有甚麼好奇怪？」認為韓國大贏台灣有三大因素，首先當然是「開國門比台灣早」，早在今年8月韓國就已率先決定打開邊境管制，與世界迅速重新接軌；再者，韓國「離日本最近」，短程航線不到1小時就可抵達，讓境內居民飛日意願大幅提高；也因距離的關係衍生第三因素就是「票價低廉」，相較台灣須飛2、3小時，韓國短程航班以及境內物價，與疫後的台灣「萬物皆漲」真的沒法比。
事實上消息曝光後也傳至PTT八卦版上掀起討論，不少鄉民紛紛笑噴，「好想贏韓國」、「韓國31萬ㄟ超誇張…」、「年輕世代的日韓都嘛哈對方，不過11月MAMA在日本辦也有影響」、「韓國口嫌體正直啦」，也有不少鄉民理智指出「日韓這麼近，出國最方便啊」、「韓國這麼早開，很正常吧？」