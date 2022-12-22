遭控服務處主任倒戈　王美惠發聲明泣訴「令人心寒」

小三通復航「未包含台商中轉」　陳玉珍：先求有再求好

▲小三通明年1月7日至2月6日將重啟，以金馬地區民眾、陸配為限，未將台商中轉納入，陳玉珍今直言雖與期待有落差，但先求有再求好。（資料照片／記者鄭婷襄攝）
▲小三通明年1月7日至2月6日將重啟，以金馬地區民眾、陸配為限，未將台商中轉納入，陳玉珍今直言雖與期待有落差，但先求有再求好。（資料照片／記者鄭婷襄攝）

記者翁子竣／台北報導

農曆春節將至，陸委會今（22）日於行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，行政院長蘇貞昌拍板通過，兩岸小三通分階段復航，但未包含台商中轉。對此，日前遠赴中國廈門，磋商小三通重啟事宜的國民黨立委陳玉珍稍早直言，她覺得門開的不夠大、不夠快，但也算是給金馬人民的一份冬至團圓禮；她也強調，雖與期待有差距，但先求有再求好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
小三通2020年期間，受新冠肺炎影響停航，如今逢農曆春節將至，引各界關注何時重啟？陸委會今報告「金馬地區民眾春節交通專案」，行政院拍板定案小三通階段式復航，預計明年1月7日至2月6日實施，並採專案申請方式進行，搭乘旅客則以金馬地區的民眾、陸配等為限，排除台商中轉。

陳玉珍稍早指出，對於這個遲來的好消息，雖她個人還是覺得門開的不夠大、不夠快，但對中央在春節前能夠宣布開放讓金馬人民在春節前後可透過小三通進出國門，也算是一份冬至團圓禮。

陳玉珍說，她從今年年初在立法院中便不斷呼籲，中央應考量金門人民對小三通復航的呼聲；當時中央不論是陸委會、衛福部，甚至是行政院長蘇貞昌，都說不出一套說服金門人民的理由。

陳玉珍質疑，明明台北跟廈門都還持續直航，為何飛機可飛，金門人民就無法坐船往返廈門？直到上週她詢問國安會秘書長顧立雄，聽到秘書長回覆春節前會定案，才開始感受到風向開始轉變，感覺到小三通復航有望。

針對春節專案未包含台商，陳玉珍認為，仍對台商返台團圓的路困難重重，希望中央應考量台商也是我國國人，他們出外打拼，想要春節回家團圓而不可得，實在愧對他們，並呼籲中央應增加兩岸直飛的航班，有更多的航點，讓他們可以回家與家人團聚。

最後，陳玉珍強調，這次小三通先開放金馬人民，未開放台商中轉，雖然跟她的期待還是有差距，但「先求有，再求好」，先讓在金門的鄉親跟陸配，以及在大陸各地求學、就業的金馬鄉親，今年可以透過小三通回鄉團圓，讓金門鄉親的需求先得到滿足，再來繼續爭取台商權益，最終讓小三通完全復航。

春節限定小三通復航　蘇貞昌：總統指示盡量協助

拍板！小三通階段式復航　元月7日上路、金馬民眾優先

赴中開會「遇國台辦人員」？陳玉珍未透露：是夠格的人

周五邀各部會助金酒補件　陳玉珍：是兩岸名酒、和平象徵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀