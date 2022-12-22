冬至湯圓狂賣！量販「熱銷口味排行」 冠軍竟然不是芝麻
冬至吃湯圓是流傳已久的傳統習俗，再加上近幾日天氣寒冷，冬至湯圓買氣順勢成長，量販店統計，湯圓銷量較去年同期已有超過10～20%的漲幅。家樂福公佈今年到目前為止的熱銷品牌為桂冠、義美、家樂福自有品牌；口味熱銷排行前三名為花生、芝麻、鮮肉，傳統口味依舊是「萬年冠軍」。趁著冬至節氣，家樂福也推出湯圓優惠活動，買湯圓系列商品任一件，統一米漿現折5元。而全聯也在年底前祭出優惠折扣，「PXGo!全聯線上購」12/23~12/25限時3天，使用「全支付」單筆消費每滿1,000元以上，則可獲得1,000福利點數。
記者鍾怡婷/綜合報導
冬至吃湯圓的季節到來，各種吉具有創意的吃法造成討論，不論用氣炸還是用烤箱烤甚至搭配冰淇淋吃，風味各有不同，不過從熱銷排行依序為花生、芝麻、鮮肉、小湯圓、抹茶可以看出，經典口味仍是受到大眾喜愛，不過近幾年推出的創意抹茶、奶茶口味，也都有不錯的銷售成績。
家樂福即日起至12/27前也推出湯圓優惠活動，單筆購買湯圓系列商品任一件，加購統一陽光米漿1858毫升一瓶現折5元，任二件湯圓加2瓶米漿現折10元（以此類推)。若是吃膩一般傳統湯圓，也有新上架鮮芋仙招牌燒仙草小雙圓一盒75元供選擇，一起在冬至來碗暖呼呼的甜湯品吧！
此外，全聯在年底也推出一系列優惠，，「PXGo!全聯線上購」12/23~12/25限時3天，推出5大主題活動：一、購買分批取、預購商品，使用「PX Pay支付」單筆消費每滿1,000元以上，可獲得800福利點數；使用「全支付」單筆消費每滿1,000元以上，則可獲得1,000福利點數。元旦當天自帶咖啡杯，自門市購買美式只需要1元，每間門市限量100杯，熬夜瘋跨年快來杯美式提提神。