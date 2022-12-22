阿湯哥《捍衛戰士》奪冠十大電影 《冰與火之歌》封神作
CATCHPLAY+影音平台公布2022年度觀看排行榜，電影方面，巨星湯姆克魯斯的票房大作《捍衛戰士：獨行俠》榮登榜首，第二名則是羅伯派汀森的新版《蝙蝠俠》，《哈利波特》前傳電影《怪獸》系列最新一集《怪獸與鄧不利多的秘密》位居第三，第四名則是因續集衝入榜單的1986年經典電影《捍衛戰士》。
記者羅凌筠/綜合報導
非電影方面，HBO GO專區中歷久不衰的熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》靠著死忠粉絲不斷重刷回看仍霸佔榜首，最新衍生劇《龍族前傳》憑著高期待度和口碑也衝上第三名。小S主持的綜藝節目《熙娣想聊》殺出重圍，擠進收視亞軍。
而第四至第十名，本土戲劇和歐美影集勢均力敵，如《俗女養成記》、《老少女奇遇記》、《良辰吉時》、《茶金》，以及HBO GO專區的《高校十八禁》、《慾望城市》、《白蓮花大飯店》皆入榜。
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