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公布新一波小內閣首長　黃偉哲：即戰力是最大考量

▲台南市長黃偉哲公布新一波小內閣更動。（圖／黃偉哲臉書）
▲台南市長黃偉哲公布新一波小內閣更動。（圖／黃偉哲臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

台南市政府今（22）日公布新首長人事，包括新任副市長將由文化局長葉澤山升任，研考會主委一職則由前主計處長陳淑姿出馬，衛生局、經發局和社會局則聘請專業領域人才就定位；黃偉哲市長強調，尋才費盡心思，「專業能力」和「即戰力」是最大考量。

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黃偉哲今天公布五位新首長人選，分別是副市長葉澤山、衛生局長蘇世斌、社會局長盧禹璁、經發局長林榮川和研考會主委陳淑姿，而環保局和文化局的首長皆暫由副局長代理。

▲新任副市長葉澤山。（圖／南市府提供）
▲新任副市長葉澤山。（圖／南市府提供）
黃偉哲強調，11月26日選舉結束後，即開始思考和徵詢關於新的小內閣成員，人選以「專業能力」和「即戰力」為最大調整考量，台南是文化首都，目前緊鑼密鼓籌劃2024台南400年相關展演，正是需要葉澤山這樣具備以文化為志業以及豐富行政經驗的副手，且葉澤山近年規劃興建台南市立圖書館永康新總館、台南市美術館等，亮眼成績有目共睹。

▲研考會新任主委陳淑姿。（圖／南市府提供）
▲研考會新任主委陳淑姿。（圖／南市府提供）
而今年一月從主計處長退休的陳淑姿將出任研考會主委新職，黃偉哲指出，陳淑姿對台南市政業務相當熟悉，符合擔任考核、列管和規劃市政方向的一級幕僚單位首長，尤其借重她的主計專業，可望在推動台南重大建設時能準確到位。

新任衛生局長蘇世斌是向奇美醫學中心借將，目前是奇美醫學中心職業醫學科主任，也擔任南台科大的高齡福祉服務系教授，在職業醫學、社區醫學和醫療觀光以及公共衛生領域擁有專業能力。

▲衛生局長蘇世斌。（圖／南市府提供）
▲衛生局長蘇世斌。（圖／南市府提供）
接任經發局長的林榮川是臺大土木工程的博士，曾任台中市政府參事、雲林縣政府水利處長，以及臺中市政府建設局和都發局的副局長，參與台中亮點建設包括水湳智慧城丶臺中國際會展中心等規劃與執行，在綠能發展規劃或是產業園區推動開發等相關面向具備擘劃專長。

▲經發局長林榮川。（圖／南市府提供）
▲經發局長林榮川。（圖／南市府提供）
新任社會局長盧禹璁在博士時專攻社會學，是中山大學中山所社會學組的博士，擔任嘉南藥理大學社工系老師，將借重他在社區組織發展工作與總體營造的專業，持續深耕台南市的社會工作領域。

▲社會局長盧禹璁。（圖／南市府提供）
▲社會局長盧禹璁。（圖／南市府提供）

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