冬至快樂長輩圖怎麼做？有輸出神器免驚 逢年過節全包了
今（22）日是冬至，不少人一早就收到朋友、家人傳來長輩圖問候，「冬至快樂」、「請你吃湯圓」之類的有趣長輩圖，逢年過節是不少人表達關心的方式。想要擁有各式各樣的長輩圖，其實透過一款名為《早安問候貼圖》的App就可辦到，除了基本的早安、午安、晚安之外，還有各種包含冬至、聖誕節、過年等節日，讓用戶能在一款App內打包各種情境、節日的長輩圖。
記者周淑萍/綜合報導
《Nownews今日新聞》實測《早安問候貼圖》App，該款App為支援iOS 和Android雙系統的免費App，有早安、午安、晚安的基本選項，另有冬至、聖誕節、元旦、農曆新年、元宵節、中秋節等不同節日，使用方式非常簡單，點進去該項目後，直覺的在上下頁選擇，選中喜歡的圖片後按下分享就能傳到LINE給親友，相當方便。
App上還有另一個功能是可以自製問候圖，但實際用雙系統手機測試，都無法顯示自己的照片，僅能改變底圖顏色，以及輸入自己想要的文字並支援手寫功能。此外，還是要提醒一下，因為是免費App，內有不少廣告需要有點耐心使用。
如果想用LINE貼圖，在眾多貼圖裡面也有可以讓你用一整年的貼圖推薦，中文版的是「年初用到年末(節慶篇)」，聖誕節、過年等都可以用上。西洋版的則有「Season's greetings to my friends」，用零錢就能買下一整年的祝福。如果要充滿冬至節慶則有「早安冬天 冬至快樂」、「一顆小湯糬」可以推薦。