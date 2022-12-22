吳怡農被連14問是否辯論仍拒答　反問記者「你說什麼」

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被問及是否願意接下王鴻薇的辯論戰帖？吳怡農說，辯論是針對實質政見，有具體主張跟批評，但從王鴻薇身上看到的就只有口水謾罵，相對自己提出具體政見、對方則是口水，「這樣子有甚麼意義，我只問大家這麼簡單的一個問題」。
記者追問是否定調不會有辯論？吳怡農說，自己期待正向討論、有建設性的提問、具體的主張，目前為止自己提出的每項政見，包含國安改革、兵役制度改革、消防人員人力擴增、松山機場遷移、給下一代更公平完善的外語教育，對手都沒有具體立場，「我的問題是我們在選甚麼呢？」
針對辯論議題，再有記者提問2次，在甚麼樣的前提下會願意辯論，吳怡農連續無視記者提問 ，看著幕僚與記者稱「你說甚麼？」「你說甚麼？」
隨後再經過其他議題提問後，媒體再提問2次「請問王鴻薇議員在什麼樣的前提下會跟她辯論」、「還是都沒有辯論了」，吳怡農仍未答，幕僚也出面阻擋記者提問，不過現場達成共識繼續受訪。
後續在其他提問後，多名記者再度追問，「這次選舉有甚麼前提會跟王鴻薇辯論」、「甚麼樣的情況下願意辯論」、「還是就沒有辯論了嗎」、「甚麼樣的情況下願意辯論」、「有甚麼樣的前提會跟王鴻薇辯論」、「就不辯論了嗎」、「就沒有辯論了嗎」、「拒絕辯論嗎」，吳怡農都沒有對此做出任何回應，同時間與市場支持者拍照。