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吳怡農被連14問是否辯論仍拒答　反問記者「你說什麼」

▲吳怡農赴中山市場掃街前受訪，無視多名記者提問，閃避是否辯論的議題。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.22）
▲吳怡農赴中山市場掃街前受訪，無視多名記者提問，閃避是否辯論的議題。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.22）

記者黃宣尹／台北報導

台北市立委補選將於1月8日投票，民進黨候選人吳怡農今（22）日上午走訪中山市場掃街，面對多名記者前後14次提問是否會與對手、國民黨候選人王鴻薇辯論，吳怡農始終避答，且定格看著記者、幕僚反問「你說甚麼？」對於辯論議題回答的態度引發現場議論，而過程中幕僚出面阻擋記者提問，不過現場達成共識繼續受訪。

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吳怡農今日上午前往中山市場拜票前受訪表示，今天一早跟民進黨立委賴品妤在中山北路、南京西路口，一起向上班朋友打招呼，之後趕到謙和市場掃街2小時，現在到中山市場繼續拜票，請大家1月8日禮拜天投票，在剩下短短16天給予自己支持，也支持正向選舉。

被問及是否願意接下王鴻薇的辯論戰帖？吳怡農說，辯論是針對實質政見，有具體主張跟批評，但從王鴻薇身上看到的就只有口水謾罵，相對自己提出具體政見、對方則是口水，「這樣子有甚麼意義，我只問大家這麼簡單的一個問題」。

記者追問是否定調不會有辯論？吳怡農說，自己期待正向討論、有建設性的提問、具體的主張，目前為止自己提出的每項政見，包含國安改革、兵役制度改革、消防人員人力擴增、松山機場遷移、給下一代更公平完善的外語教育，對手都沒有具體立場，「我的問題是我們在選甚麼呢？」

針對辯論議題，再有記者提問2次，在甚麼樣的前提下會願意辯論，吳怡農連續無視記者提問 ，看著幕僚與記者稱「你說甚麼？」「你說甚麼？」

隨後再經過其他議題提問後，媒體再提問2次「請問王鴻薇議員在什麼樣的前提下會跟她辯論」、「還是都沒有辯論了」，吳怡農仍未答，幕僚也出面阻擋記者提問，不過現場達成共識繼續受訪。

後續在其他提問後，多名記者再度追問，「這次選舉有甚麼前提會跟王鴻薇辯論」、「甚麼樣的情況下願意辯論」、「還是就沒有辯論了嗎」、「甚麼樣的情況下願意辯論」、「有甚麼樣的前提會跟王鴻薇辯論」、「就不辯論了嗎」、「就沒有辯論了嗎」、「拒絕辯論嗎」，吳怡農都沒有對此做出任何回應，同時間與市場支持者拍照。

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