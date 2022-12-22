奇摩年度運動事件、人物出爐　世足魔獸大谷皆上榜

我是廣告 請繼續往下閱讀
全民瘋足球引爆熱潮！阿根廷勇奪隊史第三冠 攻頂榜首
魔獸旋風震撼籃壇、中信兄弟完成二連霸大業 搶占2、3名
傳奇運動員引退受矚目 網球巨星費爸及小威、台灣資深「本土」洋投羅力高掛球鞋
根據Yahoo奇摩關鍵字搜尋量與新聞編輯精選，2022年度「十大運動事件」由「阿根廷PK擊敗法國奪隊史第三冠」壓線搶下年度榜單冠軍，高潮迭起的精彩對決也讓全球球迷度過難忘一晚！「NBA人氣球星霍華德加盟桃園雲豹掀魔獸旋風」無論主客場賽事門票皆秒殺，堪稱台灣籃壇空前盛況，排名居次。而國內體壇大事則有「中信兄弟連兩年橫掃對手完成連霸」締造中職史上新紀錄，登榜第3；「中職首位本土洋投羅力引退」投下棒壇震撼彈，排名第7；「光復高中奪隊史首座HBL冠軍」、「台灣女籃U18連克中紐取得世界盃門票」也分佔第8、10名。
國外傳奇球星宣布正式退休也是今年體壇重點，「網球天王費德勒、網球天后小威廉絲宣布引退」，前者創下20次大滿貫賽事冠軍及連續237週世界第一的紀錄，後者則總計贏得23座大滿貫女單冠軍，也是史上第一位同時達成單打及雙打生涯金滿貫的選手。此外，全球職籃、職棒聯盟的亮眼表現也是網友關注焦點，包括「NBA金州勇士隊封王奪第四座總冠軍」獲得年度第4；「休士頓太空人贏得隊史第二座世界大賽冠軍」排名第6；日本職棒「令和怪物」年僅20歲的佐佐木朗希締造「單場19次三振完全比賽」成績，更以連續三振13名打者，改寫日職高懸64年的最長連續三振數歷史紀錄，排名第9。
- 阿根廷冠軍賽PK戰擊敗法國 勇奪隊史第三座冠軍
- NBA人氣球星霍華德加盟桃園雲豹掀魔獸旋風
- 中信兄弟連兩年台灣大賽橫掃對手完成連霸
- NBA金州勇士封王 八年內奪第四座總冠軍
- 網球天王天后費德勒和小威廉絲宣布引退
- 休士頓太空人贏得隊史第二座世界大賽冠軍
- 中華職棒首位「本土」洋投羅力正式引退
- 光復高中奪隊史首座HBL冠軍
- 佐佐木朗希締造單場19次三振完全比賽怪物紀錄
- 台灣女籃U18連克中紐取得世界盃門票
【2022年十大運動人物】
締造歷史紀錄運動選手 搶占過半榜單！
梅西如願捧大力金盃，賈吉、大谷翔平皆破美聯紀錄、納達爾改寫大滿貫紀錄
今年堪稱運動賽事歷史紀錄的突破年，2022年度「十大運動人物」排行榜中，過半席次皆由締造全新歷史紀錄的傳奇選手拿下！球神「梅西」不僅率領阿根廷奪冠，捧起生涯首座大力神盃，更是首位獲頒第二座足壇（該賽事）金球獎的球星，而梅西出賽總計達26場的紀錄，也正式超越德國傳奇馬特烏斯，無庸置疑攻頂年度運動人物榜首。本季展現驚人全壘打動能的洋基重砲「賈吉」，單季62支全壘打，突破美職紀錄更獲選美聯MVP，榮登亞軍；二刀流「大谷翔平」則成為大聯盟史上第一個單季投球局數和打席數都達標的球員，也是自1890年以來第一個在全壘打及三振數皆名列聯盟前5的球員，搶下年度第3；網球紅土之王「納達爾」今年順利贏得生涯第14座法網冠軍及第22座大滿貫冠軍，改寫史上最多大滿貫冠軍紀錄，排名第6；日本職棒養樂多燕子隊的新生代巨砲「村上宗隆」，在本季最後一場例行賽敲出單季第56支全壘打，改寫由王貞治在1964年寫下的日本選手單季55轟佳績，名列第7；而台灣羽球選手「戴資穎」累積214週霸佔球后寶座，締造世界羽壇紀錄，也拿下第8名。
同時，投進最多三分球的紀錄保持人NBA球星「柯瑞」率領金州勇士隊勇奪隊史暌違三年總冠軍，除了是柯瑞生涯第四座總冠軍，更首度獲選為冠軍賽MVP，登榜第4；國內運動選手亦有亮眼表現，「樂天桃猿林立」展現驚人的打擊威力，囊括中職年度MVP等五大獎項，以及號稱HBL「最強高中生」的「陳將双」與隊友莊朝勝「双勝雙槍」絕配組合助攻光復高中奪冠，也搶下HBL年度MVP殊榮。滑冰界超人氣明星羽生結弦今年宣佈引退，從業餘轉為職業花式滑冰運動員，不再參與多數競技賽事，專心突破個人花滑極限，名列第10。
- 梅西：笑捧生涯首座大力神盃
- 洋基賈吉：單季62轟獲選美聯MVP
- 大谷翔平：二刀流再發威改寫百年紀錄
- 柯瑞：獲個人生涯首座總決賽MVP
- 樂天桃猿林立：打擊大爆發 囊括年度MVP等五大獎項
- 納達爾：改寫史上最多大滿貫冠軍紀錄
- 村上宗隆：單季56轟改寫王貞治高懸58年紀錄
- 戴資穎：締造世界羽壇在位最久球后週數紀錄
- 陳將双：關鍵絕殺獲選HBL年度MVP
- 羽生結弦：告別業餘身份專注追求個人極限