經發局長陳凱凌涉貪 黃偉哲：若涉行政責任將追究到底
台南市經發局長陳凱凌涉嫌貪汙，辦公室與住處遭到搜索，遭檢方認定涉嫌重大，台南市長黃偉哲今（22）日公布小內閣人事異動，不知是否因涉案受到影響，陳凱凌不如外界傳言接任副市長，也公布了新經發局長人選，黃偉哲說其實雙方早就談過了，確定本人意願後才在今天公布，對於陳凱凌涉案，市府將會全力配合檢調偵辦，勿枉勿縱，陳凱凌若有涉及相關行政責任，將追究到底。
記者鄭婷襄／高雄報導
經發局長陳凱凌涉案，新任經發局長是跟台中市長盧秀燕借將的林榮川，黃偉哲也提到，陳凱凌有表達他想回學校，所以已經有接任人選，人選確定、成熟了，才在今天公布，雙方談了，林榮川也願意回來台南服務，是因為剛好碰到這個狀況，並不是昨天講今天就好了，沒有那麼草率。
黃偉哲表示，「我本人及未來的市府團隊要簽署廉政公約，定期向市民報告。」黃偉哲表示，不論任何職務，只要是身在公部門的一天，就必須要清廉服務社會大眾，是他要求自己和所有市府同事都必須做到的清廉原則。
黃偉哲也重申，清廉、公開、透明是市府團隊所有成員都必須做到的最高原則，「清清楚楚、乾乾淨淨，沒有模糊地帶」，面對經發局長陳凱凌昨日遭搜索，台南市政府會全力配合檢調偵辦，勿枉勿縱，政風處已於今年5月啓動調查，因涉及刑事責任，因此把相關資料函送台南地檢署偵辦；台南市政府強調，後續經司法調查，陳凱凌若有涉及相關行政責任，將追究到底。