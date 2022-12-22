WHO非常關注中國疫情　呼籲為脆弱族群接種

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中國的數據顯示，21日沒有人因感染COVID-19病故，但人們對這個疾病造成的真正影響持懷疑態度。
近幾天，隨著新一波COVID-19疫情席捲中國，北京和其他城市的醫院人滿為患。
自2020年以來，中國實施嚴格的防疫限制，作為清零政策的一部分。但在民眾對嚴格的疫情防控措施感到不滿，中國多個城市爆發抗議後，政府在兩週前結束大部分的防疫措施。
自此之後，確診病例數量激增，引發民眾對特別脆弱的老年人高死亡率感到擔憂。
儘管確診數上升，但官方數據顯示，19日和20日分別只有2人和5人死於COVID-19。萊恩敦促中國提供更多有關疫情傳播的最新消息。
萊恩說：「在中國，持續報導的是加護病房病患人數相對較少，但據傳聞加護病房人滿為患。」
WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦每週舉行的記者會上說，他「非常關注中國不斷變化的局勢」。
他呼籲中國提供有關疾病嚴重程度、住院情況和加強照護要求等具體數據。
萊恩補充說：「接種疫苗是因應COVID-19疫情爆發的退場策略。」
中國自行研發並生產疫苗，但事實證明，與世界其他大部分地區使用的mRNA疫苗相比，中國疫苗在保護人們免於重症和死亡的效果不佳。
在此同時，德國政府21日宣布已將第一批BioNTech生產的BNT疫苗運往中國，初步限定僅德國僑民可施打，估計約有2萬人。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1111222