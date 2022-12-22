預防外籍生來台被詐騙　移民署深入南投校園宣導

近年來詐騙手法五花八門，像是以高薪詐騙取得人頭帳戶，或是以海外工作機會進行人口販運等，稍有不慎就可能受騙而人財兩失，移民署南投縣服務站及專勤隊為避免轄內外籍生被詐騙，於本月陸續走訪南開科技大學及國立暨南國際大學，向外籍生宣導反詐騙與防制人口販運的觀念，並與校方進行人口販運座談，強化校園安全通報網絡。
記者賴正琳／綜合報導
暨南國際大學僑生業務承辦人游先生表示，校方會藉由平時的集會活動向外籍同學提醒最新的詐騙手法，但仍有部分同學一時失察而受騙貿然匯款，希望透過移民署與學校合作，除了提醒外籍學生勿逾期居留及非法工作外，並呼籲不要輕易匯款至不明帳戶，也不要輕信高薪徵才、輕鬆工作等話術，將自身帳戶及銀行密碼交給陌生人，讓自己成為犯罪共犯；而移民署與南開科技大學進行防制人口販運座談時，校方仔細說明目前外籍學生就學與實習的狀況，並表示外籍生與校方在實習期間藉由暢通的聯繫管道，了解學生在校外的實習情形並提供即時協助，當日移民署也提供外籍學生人口販運的相關資訊及通報方式，讓同學們更了解人口販運的態樣，避免成為人口販運被害人。
南投縣服務站站主任蔡崇富表示，外籍學生來台應以學業為重，若是畢業後留台求職，也應提高警覺以免被犯罪集團利用高薪工作等話術誘騙，移民署將持續與學校加強合作宣導反詐騙及共同防制人口販運，讓外籍生能安心在台就學，並提醒若遇到疑似人口販運案件，可撥打移民署02-23883095通報專線。