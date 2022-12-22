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預防外籍生來台被詐騙　移民署深入南投校園宣導

▲移民署到國立暨南國際大學進行防制人口販運及反詐騙宣導。（圖／移民署提供）
▲移民署到國立暨南國際大學進行防制人口販運及反詐騙宣導。（圖／移民署提供）

記者賴正琳／綜合報導

近年來詐騙手法五花八門，像是以高薪詐騙取得人頭帳戶，或是以海外工作機會進行人口販運等，稍有不慎就可能受騙而人財兩失，移民署南投縣服務站及專勤隊為避免轄內外籍生被詐騙，於本月陸續走訪南開科技大學及國立暨南國際大學，向外籍生宣導反詐騙與防制人口販運的觀念，並與校方進行人口販運座談，強化校園安全通報網絡。

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暨南國際大學僑生業務承辦人游先生表示，校方會藉由平時的集會活動向外籍同學提醒最新的詐騙手法，但仍有部分同學一時失察而受騙貿然匯款，希望透過移民署與學校合作，除了提醒外籍學生勿逾期居留及非法工作外，並呼籲不要輕易匯款至不明帳戶，也不要輕信高薪徵才、輕鬆工作等話術，將自身帳戶及銀行密碼交給陌生人，讓自己成為犯罪共犯；而移民署與南開科技大學進行防制人口販運座談時，校方仔細說明目前外籍學生就學與實習的狀況，並表示外籍生與校方在實習期間藉由暢通的聯繫管道，了解學生在校外的實習情形並提供即時協助，當日移民署也提供外籍學生人口販運的相關資訊及通報方式，讓同學們更了解人口販運的態樣，避免成為人口販運被害人。

▲移民署南投縣服務站及專勤隊為避免轄內外籍生被詐騙，於本月陸續走訪南開科技大學及國立暨南國際大學。（圖／移民署提供）
▲移民署南投縣服務站及專勤隊為避免轄內外籍生被詐騙，走訪國立暨南國際大學。（圖／移民署提供）
南投縣服務站站主任蔡崇富表示，外籍學生來台應以學業為重，若是畢業後留台求職，也應提高警覺以免被犯罪集團利用高薪工作等話術誘騙，移民署將持續與學校加強合作宣導反詐騙及共同防制人口販運，讓外籍生能安心在台就學，並提醒若遇到疑似人口販運案件，可撥打移民署02-23883095通報專線。

▲移民署南投縣服務站及專勤隊赴南開科技大學進行防制人口販運座談。（圖／移民署提供）
▲移民署南投縣服務站及專勤隊赴南開科技大學進行防制人口販運座談。（圖／移民署提供）

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