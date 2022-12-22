科技大廠恢復實體尾牙　鴻海選擇線上辦、華碩取消

歲末年終，企業紛紛舉辦尾牙，鴻海集團預計將於2023年1月15日舉辦線上嘉年華。另外，過去因為疫情，許多科技大廠停辦實體尾牙，但今年包括廣達、仁寶、緯創、技嘉等大廠都將恢復實體尾牙。不過也有企業選擇停辦，像是華碩就取消尾牙，但強調員工獎金和抽獎活動仍照常舉行。
記者許家禎／台北報導
鴻海今年尾牙仍是以線上嘉年華的形式舉行，今年的主題是「相信鴻海」。據傳，大獎仍會祭出百萬元獎金，以及汽車等項目。回顧去年鴻海線上嘉年華送出20個100萬大獎、5台百萬電動車以外，董事長劉揚偉也加碼送出集團10台Model C電動車，總計送出總獎金達數億元。只是今年遇上富士康鄭州廠因疫情產線有所影響，以及出清紫光持股仍有無法按時收款的風險，今年會不會再加碼引發關注。
至於科技業實體尾牙，由技嘉拉開序幕，預計將於2022年12月23日在南港展覽館舉行。廣達將在明年2023年1月10日舉行、仁寶在1月12日接棒，緊接著和碩1月15日、緯創為1月17日。
友達日前也宣布今年正常舉辦尾牙，至於獎金方面，每年都有一個月基本的年終獎金，至於績效獎金，則會衡量公司財務和獲利狀況發放。而佳世達今年同樣恢復實體尾牙，照慣例請來天王天后開唱，據了解今年邀請金曲歌王林俊傑，希望大家一起享受「行走的CD」美妙歌聲。
不過也有企業選擇停辦，過去華碩高層總是會變裝開場、送汽車，但今年選擇取消不辦，外界認為可能與今年PC業大環境不佳有關，但華碩強調是因為考量疫情持續反覆的關係，員工獎金和抽獎活動仍照常舉行，也會為每位員工準備1萬元現金紅包。至於宏碁則是每5年一次大型尾牙，上次在2020年，今年並不會舉辦大型尾牙。