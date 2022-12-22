世紀天后唱紅聖誕名曲26年！不用工作每年爽賺7千萬

52歲的美國歌手瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），由於她的聲音可以跨越5個八度、轉音自如又有海豚音，因此被譽為「跨世紀天后」，而她1994年推出的歌曲《All I Want For Christmas Is You》，適逢聖誕節近期再度衝上美國告示牌（Billboard）排行榜，而這首歌曲為她帶來的收入也非常可觀。
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據《經濟學人》（The Economist）估計，瑪麗亞凱莉靠這首歌每年賺進版稅收入高達250萬美金（約台幣7667萬元），且這個數字還不包含演唱會收入。瑪麗亞凱莉日前在紐約麥迪遜廣場花園舉行特別音樂會，一連演唱了多首歌曲，除了與11歲愛女Monroe Cannon合唱聖誕歌《Away in a Manger》，還有經典曲《All I Want For Christmas Is You》，讓粉絲驚喜不已。瑪麗亞凱莉也曾提到，自己最愛的節日就是聖誕節，因此很開心能夠為聖誕節演唱歌曲。
瑪麗亞凱莉於1994年推出《All I Want For Christmas Is You》後，在全球熱賣超過1600萬張，獲得3項金氏世界紀錄認證，據澳洲《每日電訊報》報導，瑪麗亞凱莉當年只花了15分鐘，就與作曲家Walter Afanasieff創作出這首歌曲。