PLG／品嚐海瑞摃丸　攻城獅「風之祭典」主題日下周登場

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攻城獅球團於新賽季首度推出「風之祭典」主題日，盼能透過主題日企劃讓球迷更認識新竹人文地理特色。受地形影響，「強風」是新竹著名的地理元素，讓新竹有「風城」之稱號，早期在地居民也透過強風製作需要風乾的食物，讓米粉成了新竹特產之一。為讓攻城獅球星更深入在地文化，領隊Lisa帶領阿提諾與伊波卡到在地農莊體驗米粉DIY，阿提諾幽默表示：「在新竹的日常生活中，最讓我有印象的就是強風，原來強風能催生出這麼好吃的新竹米粉！」
新竹特產除了米粉外，摃丸產業也是一大特色，攻城獅球團也在「風之祭典」主題日重磅邀請創立迄今已有74年歷史的新竹知名摃丸品牌「海瑞摃丸」至主場擺設攤位。海瑞的摃丸堅持使用100%新鮮豬隻後腿肉製作，口感Q彈且鮮嫩多汁，搭配熱騰騰鮮湯絕對是看球必備元素！下週二前200位入場的獅紫軍，可免費享用最道地的摃丸湯。
為學生量身打造看球計畫 Muse Girls璇璇開設英文課後輔導班
攻城獅主場「平日賽事限定方案」將為新竹在地居民提供眾多優惠，只要是學生身份、縣市居民、在地上班族、獅紫軍會員出示相關證件，現場購買獅吼區與特區門票將享有買一送一限定優惠，且平日入場球迷可獲得50元餐券乙張。若獅紫軍於22-23賽季攻城獅主場四場平日賽事全勤，透過官方LINE帳號集點即有機會抽中攻城獅全隊簽名球與至尊場邊席單場票。
另外，平日賽事限定又分為兩大主題，攻城獅球團為學生族群與上班族量身打造平日看球計畫！「放學觀賽」專案將開放平日比賽日20位在地學生課後至LIONEERS HUB打籃球，且只要穿著制服進場看球，可在賽後進入一樓場中拍照！為鼓勵學生族群熱愛籃球的同時也能兼顧課業，球團特別安排自國立陽明交通大學外文系研究所畢業的Muse Girls 璇璇，開設英文課後輔導班(限量20位)，盼學生獅紫軍把握賽事空檔精進外語能力。「下班觀賽」專案則是提供前100組上班族，只要兩人同行進場，即享夏日蜜蘋果酒體驗試飲，歡迎所有獅紫軍平日晚間踴躍進場。