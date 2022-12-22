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名家論壇》黎榮章／民進黨南部鐵票倉為何慘勝？

▲民進黨此次大選在南部鐵票倉表現不如預期。圖為黃偉哲、周春米。（圖／周春米競總提供）
▲民進黨此次大選在南部鐵票倉表現不如預期。圖為黃偉哲、周春米。（圖／周春米競總提供）

文／黎榮章

民進黨在九合一大選慘輸，18日再添嘉義市一敗。這次地方選舉，雖然民進黨在嘉義縣、高雄市得票比2018年成長，堪可告慰，但同在南台灣被視為綠營鐵票區的台南市、屏東縣，卻是「慘勝」，在開票過程中，得票數一直難甩開對手，讓黨內大捏一把冷汗；屏東縣周春米最後更只小贏對手1萬餘票，讓國民黨提起重新計票、當選無效等，選後至今餘波盪漾。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫比較嘉義以南各縣市的國民黨、民進黨候選人網路聲量與好感度，網路經營一向是民進黨強項，但因南部各縣市都是綠營衛冕執政區，民進黨自然選擇冷戰打法，不想炒熱選情，候選人的網路聲量普遍低於國民黨籍候選人；反而是國民黨的挑戰者，努力經營選舉話題，因此台南謝龍介以22.6萬則聲量勝過黃偉哲的9.4萬則、屏東蘇清泉以3萬則勝過周春米的2.5萬則、嘉義王育敏以4.2萬則勝過翁章梁的2.8萬則的網路聲量，甚至高雄柯志恩的網路聲量，也僅小輸陳其邁，經營出不錯成效。

且論網路好感度，也幾乎都是國民黨籍候選人較高，唯有嘉義縣長翁章梁的網路好感度小贏對手王育敏，而謝龍介、柯志恩的好感度甚至突破3，受到網民愛戴，在網路輿情上佔盡優勢。

▲國民黨、民進黨候選人：網路聲量與好感度比較（圖／QuickseeK提供）
▲國民黨、民進黨候選人：網路聲量與好感度比較（圖／QuickseeK提供）
進一步比較嘉義以南的國民黨、民進黨候選人臉書經營成效。說也奇怪，黃偉哲、陳其邁都是現任市長，發文能量卻不及對手，選舉最後三個月只有百餘則貼文，反倒是謝龍介發出340則貼文，綠營刻意冷戰的意圖明顯；若論貼文創造的互動數，翁章梁、黃偉哲、陳其邁的貼文所創造的互動數同樣比對手低，顯然在綠營候選人刻意冷戰的情況下，其支持者的熱情未被選舉激發，南部國民黨的支持者熱情更甚、動能更強，或許也是藍營開票結果能夠和綠營拉近的原因之一。

▲國民黨、民進黨候選人：臉書經營成效數據比較（圖／QuickseeK提供）
▲國民黨、民進黨候選人：臉書經營成效數據比較（圖／QuickseeK提供）
此外，觀察嘉義以南藍綠候選人的網路聲量來源，一如許多政治人物，這些候選人的網路聲量來源都集中在個人粉專，但個人粉專之外，國民黨候選人有很多友軍、側翼支援，包括羅智強粉專、李四川後援會、中天新聞52家族、少康戰情室等，民進黨候選人的主要聲量來源卻是非友軍，例如偏藍的TVBS、聯合報粉專，或者少康戰情室等，顯然綠營在南部打冷戰，親綠側翼的關注焦點也不在此，因此南部綠營候選人在網路上淪於被動挨打，士氣不振。

▲國民黨、民進黨候選人：網路聲量來源比較（圖／QuickseeK提供）
▲國民黨、民進黨候選人：網路聲量來源比較（圖／QuickseeK提供）
今年選舉的大環境對民進黨不利，綠營在南部尋求衛冕執政，不炒熱選情是很自然的選擇，但冷戰有冷戰的副作用，從前述的網路數據分析就很清楚顯示，綠營選民熱情未被激發，而藍營選將雖在艱困選區，無論在空戰還是陸戰方面仍力求突破，最終也確實帶起基層士氣，一旦民進黨的候選人不夠強，就會如同這次選舉般「慘勝」的選舉結果。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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