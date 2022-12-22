名家論壇》黎榮章／民進黨南部鐵票倉為何慘勝？

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且論網路好感度，也幾乎都是國民黨籍候選人較高，唯有嘉義縣長翁章梁的網路好感度小贏對手王育敏，而謝龍介、柯志恩的好感度甚至突破3，受到網民愛戴，在網路輿情上佔盡優勢。
進一步比較嘉義以南的國民黨、民進黨候選人臉書經營成效。說也奇怪，黃偉哲、陳其邁都是現任市長，發文能量卻不及對手，選舉最後三個月只有百餘則貼文，反倒是謝龍介發出340則貼文，綠營刻意冷戰的意圖明顯；若論貼文創造的互動數，翁章梁、黃偉哲、陳其邁的貼文所創造的互動數同樣比對手低，顯然在綠營候選人刻意冷戰的情況下，其支持者的熱情未被選舉激發，南部國民黨的支持者熱情更甚、動能更強，或許也是藍營開票結果能夠和綠營拉近的原因之一。
此外，觀察嘉義以南藍綠候選人的網路聲量來源，一如許多政治人物，這些候選人的網路聲量來源都集中在個人粉專，但個人粉專之外，國民黨候選人有很多友軍、側翼支援，包括羅智強粉專、李四川後援會、中天新聞52家族、少康戰情室等，民進黨候選人的主要聲量來源卻是非友軍，例如偏藍的TVBS、聯合報粉專，或者少康戰情室等，顯然綠營在南部打冷戰，親綠側翼的關注焦點也不在此，因此南部綠營候選人在網路上淪於被動挨打，士氣不振。
今年選舉的大環境對民進黨不利，綠營在南部尋求衛冕執政，不炒熱選情是很自然的選擇，但冷戰有冷戰的副作用，從前述的網路數據分析就很清楚顯示，綠營選民熱情未被激發，而藍營選將雖在艱困選區，無論在空戰還是陸戰方面仍力求突破，最終也確實帶起基層士氣，一旦民進黨的候選人不夠強，就會如同這次選舉般「慘勝」的選舉結果。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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