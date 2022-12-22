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不排除買BNT次世代！明年疫苗規劃曝　王必勝5點說明

▲指揮官王必勝說明mRNA次世代疫苗採購現況。（圖／指揮中心）
▲指揮官王必勝說明mRNA次世代疫苗採購現況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日召開疫情記者會，指揮官王必勝在會上就mRNA次世代疫苗現況，進行5點說明，他強調，mRNA是目前全世界最好的疫苗，是最新BA.5雙價次世代疫苗，同時也是衛福部預防接種諮詢委員會（ACIP）通過可做為任何組合的追加劑疫苗。

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王必勝指出，現階段目前mRNA次世代疫苗提供的是BA.5疫苗，副作用在監視之下也都很正常「是世界上目前最好的疫苗」，現在還有庫存300多萬劑，而針對採購部分，王必勝說，是去（2021）年第三季跟莫德納公司做預採購，今年是預採購2000萬劑並要求廠商，要提供最新的產品，但當時採購還是單價疫苗，所以最新產品都是原來的約換過來，因此也無另外再採購雙價疫苗「都是原採購合約轉過來」。

王必勝也提到，BA.5次世代疫苗從11月18日開打，據統計每日平均2.8萬人在施打，存量夠、品質也好，且ACIP也通過可以做為任何組合的追加劑疫苗。

▲mRNA次世代疫苗採購現況。（圖／指揮中心）
▲mRNA次世代疫苗採購現況。（圖／指揮中心）
至於明年的新冠疫苗規劃，王必勝說，展望2023年，首先要有科學實證去支持後續追加劑的接種，目前規劃還是會以mRNA次世代疫苗為主，跟磨得那有1500萬合約，但也不排除會再去購買BNT疫苗，不過仍要看量跟合約內容等實際狀況，同時也會提供適量次單位蛋白疫苗，讓不適合打mRNA或擔心有副作用的族群可以有另外選擇。

假設有新的變種，有開發新疫苗，也會盡快取得，還有跟疫苗廠的合作才能得到最新型的疫苗，以及評估如何建議民眾要打幾劑、隔多久，但目前還有帶相關資料去統整、計劃。最後是疫苗常態化，看是否會像流感一樣，一年一次或固定的時間打，還有希望疫苗廠可以申請藥證，不要再用緊急使用授權（EUA）形式。（編輯：林莞茜）

▲2023年新冠疫苗規劃方向。（圖／指揮中心）
▲2023年新冠疫苗規劃方向。（圖／指揮中心）
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