不排除買BNT次世代！明年疫苗規劃曝　王必勝5點說明

我是廣告 請繼續往下閱讀
王必勝也提到，BA.5次世代疫苗從11月18日開打，據統計每日平均2.8萬人在施打，存量夠、品質也好，且ACIP也通過可以做為任何組合的追加劑疫苗。
至於明年的新冠疫苗規劃，王必勝說，展望2023年，首先要有科學實證去支持後續追加劑的接種，目前規劃還是會以mRNA次世代疫苗為主，跟磨得那有1500萬合約，但也不排除會再去購買BNT疫苗，不過仍要看量跟合約內容等實際狀況，同時也會提供適量次單位蛋白疫苗，讓不適合打mRNA或擔心有副作用的族群可以有另外選擇。
假設有新的變種，有開發新疫苗，也會盡快取得，還有跟疫苗廠的合作才能得到最新型的疫苗，以及評估如何建議民眾要打幾劑、隔多久，但目前還有帶相關資料去統整、計劃。最後是疫苗常態化，看是否會像流感一樣，一年一次或固定的時間打，還有希望疫苗廠可以申請藥證，不要再用緊急使用授權（EUA）形式。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。