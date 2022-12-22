元旦錯過「8大日出名景」後悔整年！冠軍雲海輝映美翻天
元旦錯過第一波日出可是會後悔一整年！近來親近自然旅遊型態崛起，許多旅客越來越喜歡走入自然放鬆身心，一年的第一天當然也不例外，「山系跨年」、「追第一波曙光」成為許多民眾的首選。《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年網友熱議全台8大日出熱點，冠軍由經典不敗的阿里山日出奪下，阿里山除了日出可以欣賞外，每年11月到隔年春季都是雲海旺盛時期，在2023年第一道日出冉冉上升時，輝映滿山谷翻騰的雲海簡直太療癒！
記者汪睿琦/綜合報導
《Social Lab社群實驗室》透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近一年網友激推的台灣日出有名景點，其中前三名分別為嘉義阿里山、南投合歡山、台東三仙台，不出意外地都是相當經典的日出景點。
提到日出時，許多人會馬上想到「阿里山」，平時就以日出聞名的阿里山，在每年跨年期間都會舉辦「日出印象音樂節」，吸引各地的遊客前去參加。跨年結束後若是想體驗阿里山特有的賞日出活動，則可購買火車票券搭乘至祝山站，在山上體驗新年的第一縷陽光，讓網友激動狂推：「寒風中的等待與疲憊全都值得了！」
除了日出，阿里山最具盛名的還有滿山谷的雲海景象，11月到隔年4月春季水氣正旺時，站在阿里山上就可以看到翻騰的雲海景象，尤其搭配日出、日落輝映將雲霧染色，療癒程度簡直爆表！攝影部落客molly888666日前就已經衝上阿里山公路89.5K處的「傷心山」觀賞，由於上山時間已是日落時分，但橙黃的日落將雲霧全染成濃橘色，讓Molly和同行有人忍不住感動直呼：「傷心山都不傷心了！」
除了阿里山，相當值得一提的就是「台東三仙台」日出。根據中央氣象局預測，今年台東三仙台將是台灣本島平地最早看見新年曙光的地方，將在2023年1/1上午6:35看到第一道曙光，東部海岸國家風景區也推薦民眾可以在三仙台許願島上許下新年願望，風景區管理處也有和中華郵政合作，於島上正式設置太陽寶寶許願郵筒與設計許願明信片，讓遊客在三仙台許願島許下願望、獻上祝福，每日專人收件傳遞您親手寫下最有溫度的願望與祝福。另外台東金剛大道也是許多追日出民眾的口袋名單之一，無止盡的大道配上天邊冉冉上升的日落，壯闊景象令人屏息。