房市寒冬還沒完？北台灣今年完銷建案僅150個　近3年最低

我是廣告 請繼續往下閱讀
進一步觀察北台灣今年以來指標型個案，雖然不少大案子長期醞釀買氣，累積了不少顧客名單，剛釋出的時候也有近百組以上的來客水準，但實際觀察買氣卻不甚理想。另一方面，先前開價高於市場行情的案子，如今陷入「騎虎難下」的局面，想降價求售又怕影響到先前已經下訂客戶的權益。成采錡說，曾看到有業者加碼祭出送家電傢俱的優惠，但被已經下手的客戶抱怨，最終只好改以所有客戶抽獎的方法處理，顯示目前房市要大幅回溫恐有難處。
從區域分析來看，以竹科人為主力買盤的新竹地區，目前市場需求仍穩定，今年完銷建案數為北台灣最多，不少業者看好當地房市發展，陸續推案。在新竹市，東區、北區、香山區各有6個建案完銷。新竹縣竹北市、湖口鄉亦不遑多讓，各有9個建案順利完銷，其餘地區如竹東鎮、芎林鄉等地建案，也吸收市區外溢買盤賣完結案。
至於歷年推案量龐大的桃園市，儘管各主要重劃區因同質性產品選擇多，市場競爭激烈，今年仍有39個建案成功突圍，在進場一年內完銷。而桃園市內完銷建案數排第一的行政區，依然是觀音區，全年高達13個建案賣完結案，占全市完銷建案數三分之一。
成采錡表示，觀音因房價水準屬於桃園相對低檔，持續吸引外來買盤，線上建案無論是透天還是公寓大樓，皆是總價門檻越低、詢問度越高，因此，區域推案縮坪不減房的情況格外明顯。統計觀音完銷案產品規劃，2房坪數介於14至27坪間，3房介於21至30坪；另出現建坪僅38坪的透天單位，因總價不到800萬元，半年內就售完。
雙北地區以個案表現為主，各區完銷建案數量差異不大。台北市今年有19個建案完銷，從小坪數套房到中大坪數換屋產品都有，並有不少是品牌建商指標案。至於新北市，由於線上建案規模動輒百戶，目前僅18個建案完銷；另值得一提的是，近期市場出現僅19坪的3房產品，挑戰買方接受度。
宜蘭縣則仍是小規模建案的天下，今年25個完銷建案中，透天住宅占六成，其餘四成為公寓、華廈等集合住宅。其中完銷建案最多的是員山和五結，兩區都以低總價透天產品吸引在地客群。至於基隆市，今年共2個建案完銷，分別位在安樂以及七堵區。
成采錡預期，由於新建案市場正面對國內外經濟成長趨緩、央行升息、政府打炒房等考驗，明年完銷建案數將繼續下滑。
另外，立法院昨（21）日初審通過至於《平均地權條例》部分條文修正草案，雖看似給又給房地產市場澆了一盆了水，但實際上建商看法卻很「淡定」。成采錡說，多數建商都認為，「心臟比較小」的客戶其實早在修法前就已經逐漸出場，市場上慢慢回歸正軌，應該不會讓市場產生劇烈的價量波動。不過比較擔憂的是新法上路後，可能衍生出新一波的「檢舉魔人」，如果檢舉獎金沒有設置完整配套，不僅讓查緝困難，更可能成為市場競爭的手段，反而無法精準打擊到不動產炒作。