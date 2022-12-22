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房市寒冬還沒完？北台灣今年完銷建案僅150個　近3年最低

▲（圖／住展雜誌提供）
▲（圖／住展雜誌提供）

記者張志浩/綜合報導

2022年快過完，國內房市買氣似乎還沒回神！根據《住展雜誌》統計，今年截至12月16日為止，北台灣完銷建案（2022年公開且完銷的建案）共計150個，比起2021年的279個大減逾4成，是近三年來最低。若分區來看，新竹地區完銷建案47個為最多，其次是桃園市39個，宜蘭則以25個位居第三，相較之下北北基生活圈完銷案數量偏少，台北市19個、新北市18個、基隆市2個。《住展雜誌》企研室經理成采錡指出，近期房市買氣趨緩，消費者普遍有撿便宜的心態，但建商卻不認輸，降價幅度並不如預期苦撐待變，都導致買氣無法回升，隨著農曆年腳步逼近，明年第一季賣壓可能會越來越重，預期明年第二季不少中小型建商的推案開價就有機會鬆動，往市場正常行情修正。

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成采錡表示，今年北台灣銷售表現相對穩定的個案可分為兩種類型，一是規劃低總價產品的建案，相對低入手門檻能同時吸引到置產、投資和自住買盤，二是品牌建商的推案，剛開案時有粉絲客支持聲勢，後續則持續吸引自住客上門。由於目前市場以個案表現為主，合理規劃建案總價帶及經營品牌形象，為縮短消費者猶豫期、加快建案銷售速度的有效策略。

▲（圖／住展雜誌提供）
▲今年截至12月16日為止，北台灣完銷建案（2022年公開且完銷的建案）共計150個，比起2021年的279個大減逾4成。（圖／住展雜誌提供）
進一步觀察北台灣今年以來指標型個案，雖然不少大案子長期醞釀買氣，累積了不少顧客名單，剛釋出的時候也有近百組以上的來客水準，但實際觀察買氣卻不甚理想。另一方面，先前開價高於市場行情的案子，如今陷入「騎虎難下」的局面，想降價求售又怕影響到先前已經下訂客戶的權益。成采錡說，曾看到有業者加碼祭出送家電傢俱的優惠，但被已經下手的客戶抱怨，最終只好改以所有客戶抽獎的方法處理，顯示目前房市要大幅回溫恐有難處。

從區域分析來看，以竹科人為主力買盤的新竹地區，目前市場需求仍穩定，今年完銷建案數為北台灣最多，不少業者看好當地房市發展，陸續推案。在新竹市，東區、北區、香山區各有6個建案完銷。新竹縣竹北市、湖口鄉亦不遑多讓，各有9個建案順利完銷，其餘地區如竹東鎮、芎林鄉等地建案，也吸收市區外溢買盤賣完結案。

至於歷年推案量龐大的桃園市，儘管各主要重劃區因同質性產品選擇多，市場競爭激烈，今年仍有39個建案成功突圍，在進場一年內完銷。而桃園市內完銷建案數排第一的行政區，依然是觀音區，全年高達13個建案賣完結案，占全市完銷建案數三分之一。

成采錡表示，觀音因房價水準屬於桃園相對低檔，持續吸引外來買盤，線上建案無論是透天還是公寓大樓，皆是總價門檻越低、詢問度越高，因此，區域推案縮坪不減房的情況格外明顯。統計觀音完銷案產品規劃，2房坪數介於14至27坪間，3房介於21至30坪；另出現建坪僅38坪的透天單位，因總價不到800萬元，半年內就售完。

▲（圖／住展雜誌提供）
▲北台灣今年雖然不少大案子長期醞釀買氣，累積了不少顧客名單，剛釋出的時候也有近百組以上的來客水準，但實際觀察買氣卻不甚理想。（圖／住展雜誌提供）
雙北地區以個案表現為主，各區完銷建案數量差異不大。台北市今年有19個建案完銷，從小坪數套房到中大坪數換屋產品都有，並有不少是品牌建商指標案。至於新北市，由於線上建案規模動輒百戶，目前僅18個建案完銷；另值得一提的是，近期市場出現僅19坪的3房產品，挑戰買方接受度。

宜蘭縣則仍是小規模建案的天下，今年25個完銷建案中，透天住宅占六成，其餘四成為公寓、華廈等集合住宅。其中完銷建案最多的是員山和五結，兩區都以低總價透天產品吸引在地客群。至於基隆市，今年共2個建案完銷，分別位在安樂以及七堵區。

成采錡預期，由於新建案市場正面對國內外經濟成長趨緩、央行升息、政府打炒房等考驗，明年完銷建案數將繼續下滑。

另外，立法院昨（21）日初審通過至於《平均地權條例》部分條文修正草案，雖看似給又給房地產市場澆了一盆了水，但實際上建商看法卻很「淡定」。成采錡說，多數建商都認為，「心臟比較小」的客戶其實早在修法前就已經逐漸出場，市場上慢慢回歸正軌，應該不會讓市場產生劇烈的價量波動。不過比較擔憂的是新法上路後，可能衍生出新一波的「檢舉魔人」，如果檢舉獎金沒有設置完整配套，不僅讓查緝困難，更可能成為市場競爭的手段，反而無法精準打擊到不動產炒作。

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