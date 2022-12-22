駐蒙特婁辦事處　外交部：可望明年上半年開館

外交部日前宣布，將在加拿大魁北克省的蒙特婁市(Montréal)設立「駐蒙特婁台北經濟文化辦事處」，外交部今（22）日表示，目前已進入最後籌設階段，包括確認辦公室地點等，最快可望在明年上半年開館。
記者呂炯昌／台北報導
外交部今日例行記者會上，北美司斯長徐佑典報告回顧今年台美與台加關係的多項重要進展指出，美國拜登政府對台灣安全承諾仍堅若磐石，過去一年7度對台軍售，落實軍售常態化，對台軍售總價值約有28億6600萬美元，展現對台灣防衛能力的高度重視，台美也就如何用「創意性方式」讓台灣盡速取得不對稱戰力做了更多討論，「不論次數與深度都更勝以往」。
徐佑典說，美加重量級訪賓來台的次數與層級都達到新高，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今年8月來台，是時隔25年之後首度有美國眾院議長來訪，台灣在全球供應鏈中扮演重要角色，即使國境剛解封，美加地區訪賓在疫情期間也持續來訪展現對台堅定支持。
針對駐蒙特婁辦事處設館進度，徐佑典表示，目前已進入最後籌設階段，包括尋找辦公室地點等，最快可望在明年上半年有進展。
外交部指出，蒙特婁市為魁北克省第一大城、加拿大第二大城，是加拿大及北美法語重鎮，也是加拿大著名的科技產業聚落，在電動車及人工智慧等領域極具合作潛力，同時也是「國際民航組織」（ICAO）總部所在地。