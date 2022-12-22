冬至大禮包！全家「畬室巧克力」霜淇淋買1送1　美式23元

📍好康1：首推「肖像型」禮物卡
年末交換禮物沒想法？送錢錢最實在，但如果覺得包現金很庸俗，全家首次推出肖像型禮物卡，卡面及包裝都是以超人氣皮克斯經典角色做出聖誕設計，共有熊抱哥、毛怪兩款，內含一張Let’s Café中杯單品美式兌換卡及500元禮物卡。即日起至12/25開賣限量3萬組，售價500元，款式隨機出貨，如果是習慣固定到全家消費的民眾，買卡等於可多喝一杯價值80元的單品咖啡。
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還沒吃過最新口味畬室濃黑巧克力霜淇淋的民眾有福了，全家在12月25日當天祭出霜淇淋買一送一，且不限支付方式，用現金也爽吃半價。隨買跨店取同步於12月22日至12月25日推出Let’s Café大杯單品美式2杯99元、Let’s Café大杯單品拿鐵3杯199元、私品茶65元系列2杯99元，折扣最低5折起。
📍好康3：Picard全品項88折
聖誕節少不了聖誕大餐，全家推出獨賣的瑞麟美而美磚壓吐司，有火腿起司奶酪、芋頭起司麻糬兩種口味，售價49元，即起至12月27日享69元早餐促優惠。另外，同步導入法國必買Picard冷凍商品，泰迪熊造型香草巧克力冰淇淋239元，派對必備的馬鈴薯球、帶皮薯條、鹹派、披薩都在促銷行列中，即日起至12月27日期間全品項8.8折。
📍好康4：大杯美式23元
明（23）日起至12月25限時三天祭出周末優惠，Let’s Café大杯經典美式2杯55元，可在門市櫃台購買、存入APP線上寄杯跨店取，同品項庫存寄杯上限10杯，且寄杯無兌換期限、冷熱皆可換，若自備飲料杯再折5元，等於單杯23元開喝，另有私品茶熱唐寧經典伯爵茶2杯60元。
根據7-ELEVEN往年觀察，冬至當天冷凍湯圓銷量可較平時成長8倍以上，民眾最愛的仍是芝麻、花生、鮮肉口味，今年除了推出雪之戀湯圓」、森永牛奶糖、鮮芋仙等獨家餡料，即日起至12月27日，祭出指定冬至湯圓、湯品任選2件8折，湯圓包括人氣口味芝麻、花生、抹茶、流沙，湯品則有排骨酥、四神湯、香菇雞湯等，想開運趕緊衝超商買湯圓。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！