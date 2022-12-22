批政府不正視兵力不足　邱臣遠要求即刻公告役期延長

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「裁軍容易，擴軍難！」邱臣遠說，國軍在先前多次的組織精簡，許多的營區遭到整併，人力遭到裁撤，現在在民進黨執政下，又因兩岸局勢緊張，要恢復成一年制役期。國軍平時就已經出現募兵困難，基層士官短缺，經過統計，恢復一年制義務役，需要投入約3,000位基層幹部，才能完善訓練能量，但是在國軍招募率不佳的情況下，恐怕面臨「有義務役卻沒人訓練」的窘境，直接影響國軍戰力。
邱臣遠指出，現代化戰爭強度高、節奏快，過去的人海戰術早已不適用，再加上台灣少子化問題日漸嚴重，每個士兵都應該當作菁英培養，否則兵役如何延長都是緣木求魚；然而現在已是21世紀，國軍卻仍然沿用二次世界大戰的訓練方式，無法有效培訓應對當前高科技與現代化戰爭，國防部應做通盤的檢討，全面改善不合時宜的訓練方式，強化專業能力，提升專業戰鬥部隊戰力。
張其祿委員表示，國防情勢及兩岸關係近年在民進黨操縱抗中保台情緒下卻越顯嚴峻，蔡政府對於兵力不足、兵役調整規劃卻是一拖再拖。然而台灣目前面對中國威脅，國防軍力數、訓練役期時間長度、教召天數及兵力對人口占比與有敵情疑慮的國家相比明顯偏低。因此，國防部對役期及訓練制度的調整，要儘快與向國民妥善說明溝通。
邱臣遠最後向國防部提出4點訴求：請蔡英文總統及國防部，即刻公告兵役延長，讓適齡役男妥善規劃生涯；請國防部重新審視營區、人力及裝備需求，儘快汰換上世紀老舊裝備，提高國軍官兵士氣；請國防部研議恢復軍審法，整頓軍紀，重振國軍形象；請國防部調整訓練方式，汰除不合時宜的老舊訓練，加入現代化戰爭訓練，並且調整體能訓練項目，達到提升專業部隊戰力的目的。