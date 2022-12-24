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出身最高貴、受萬民擁戴　泰國長公主昏迷送醫震驚全國

▲泰國長公主帕差拉吉帝雅帕相當受到泰國民眾喜愛。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國長公主帕差拉吉帝雅帕相當受到泰國民眾喜愛。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳／綜合報導

在泰國，提到最受民間推崇且深植人心的王室人員，多數人民都會回答是泰國長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Rajasarinisiribajra），她不但出身最高貴、擁有好名聲、認真唸書並深入社會工作階層且心地善良，連私生活都相當正派。原本人民相當期盼年紀僅44歲的帕差拉吉帝雅帕，仍有機會成為女王，然而近期傳出帕差拉吉帝雅帕深夜昏迷送醫，震驚全國。

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帕差拉吉帝雅帕是瓦吉拉隆功與第一任妻子頌莎瓦麗（Soamsavali Kitiyakara）的獨生女，頌莎瓦麗是瓦吉拉隆功的表妹，同樣出身於王室血統，是瓦吉拉隆功妻妾裡出身最高貴者。而帕差拉吉帝雅帕的成長過程完全沒有沾染紈褲子弟的氣息，她的最高學歷是美國康乃爾大學法學博士學位，並曾擔任泰國駐奧地利大使，接著在泰國總檢察長辦公室任檢察官，主掌打擊毒販，去年獲任泰國陸軍皇家衛隊安全司令部參謀長，不但有外貌、學歷和善良的心，在泰國當地擁有非常高的聲望和名聲。

▲長公主有外貌、學歷和善良的心，在泰國當地擁有非常高的聲望和名聲。（圖／美聯社）
▲長公主有外貌、學歷和善良的心，在泰國當地擁有非常高的聲望和名聲。（圖／美聯社）
根據彭博社報導，在曼谷東北方呵叻府巴衝地區（Pak Chong, Korat）訓練愛犬準備參加國際比賽時突然倒地，並被緊急送往醫院。19日宮務處再度發出聲明，指出雖然長公主心臟收縮還不理想，但基本上狀況穩定。但民間已有擔憂聲浪，擔心長公主的病情可能更嚴重。

過往泰國都以男性子嗣為主要繼承王位對象，不過泰國在1974年修憲，若王室尚未指定王儲，則所有王室後裔都有繼位可能，而泰王的三個擁有王室頭銜的小孩中，帕差拉吉帝雅帕公主的聲望打敗年紀尚幼的小王子和擔任服裝設計師的小公主，成為人民心中的第一人選。主要因為帕差拉吉帝雅帕公主從小不以王室身份為傲，反而勤勉向上，考上泰國名校法政大學，並前往美國康乃爾大學就讀法學碩士和博士，回國後認真為政府和國家工作，是王室的驕傲。

▲泰國的提幫功王子被認為有發展遲緩問題。(圖／翻攝自We Love HRH Prince Dipangkorn Rasmijoti臉書)
▲泰國的提幫功王子被認為有發展遲緩問題。(圖／翻攝自We Love HRH Prince Dipangkorn Rasmijoti臉書)
由於王室長期陷入泰王桃色風波、泰王妻妾眾多爭寵和奢靡生活爭議，帕差拉吉帝雅帕可以說是人民心中的慰藉，她為人孝順和親民，在國王母親詩麗吉（Thai Queen Mother Sirikit）88歲生日時，她也出席並隨侍在奶奶身邊。

帕差拉吉帝雅帕公主從不鋪張浪費，能力一流之外，也常心掛慈善。雖然泰王有生下小王子提幫功，然而提幫功王子有自閉症，讓外界認為帕差拉吉帝雅帕公主有可能會攝政，甚至是當上女王，且人民也樂見其成。

因此，人民萬萬沒想到，帕差拉吉帝雅帕公主會突然送醫，甚至傳出「腦死說」。雖然泰國王室澄清是心臟病發，但眾說紛紜，已有許多民間擁護者在各地為公主禱告，期盼帕差拉吉帝雅帕公主能逃過死劫，平安康復。

▲長公主為人孝順和親民，在國王母親詩麗吉88歲生日時，她也出席並隨侍在奶奶、即國王母親身邊。（圖／美聯社）
▲長公主為人孝順和親民，在國王母親詩麗吉88歲生日時，她也出席並隨侍在奶奶身邊。（圖／美聯社）

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