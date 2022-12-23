今起一連三天聖誕送暖！靖娟基金會攜手朱蕾安、陳沂義賣
聖誕假期將至，靠邊走藝術空間12月23日起至12月25日止，攜手藝人朱蕾安、網紅陳沂在館內共同舉辦「第三屆靠邊走慈善二手拍」，兩位藝人準備了超豐富的二手衣物、鞋子、包包、飾品等，期待粉絲們前來共襄盛舉，義賣所得全數捐款給靖娟兒童安全文教基金會推動兒童安全教育、幫助事故受傷的孩子與家庭，在冬天為靖娟送上暖心祝福。
生活消費中心/綜合報導
靠邊走慈善二手拍從109年開始舉行，去年舉辦時創下3天共賣出11萬元的佳績！今年底搬遷至西門町「西門新宿」的靠邊走藝術空間，將三度攜手藝人朱蕾安、陳沂共同響應二手義賣活動，熱心支持公益！靖娟基金會執行長林月琴表示，「透過藝人朋友號召粉絲支持這場別具意義的活動，不僅可以一同與靖娟守護兒童安全，更可以將藝人朋友們的愛轉換為更美好的能量延續下去，在聖誕佳節能收到這份禮物，對基金會來說真的是最棒的佳節祝福！｣
靖娟基金會在健康幼稚園火燒車事件後，於隔年(民國82年)為捍衛兒童安全而成立，112年將臨，靖娟基金會也將迎接成立30週年的到來。靖娟多年來致力於推動兒童安全教育及宣導，更協助事故受傷的孩子復原及療癒工作，幫助其家庭面對醫療、心理、法律等問題。