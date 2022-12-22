2023房市有4變數！全年「價跌量縮」 46％消費者不看好
昨（21）日立法院初審通過《平均地權條例》部分條文修正草案，間接影響2023房市走向，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，全球經濟展望下修，俄烏戰爭未歇，市場普遍看淡2023房市表現，據統計有46%民眾看跌房價，而明年「經濟情勢」、「房市政策」、「市場超額供給」、「總統大選」將會是左應房市的4大變數，預期呈「價跌量縮」格局，不僅全年交易量估28~29.3萬棟間，一年就減少8~11%；價格上，明年年度和今年同期相比，雙北跌幅約3~5%，其它地區也跌5~10%更是可見的結果。
記者張志浩/綜合報導
永慶房產集團今（22）日發布《第1季房產趨勢前瞻報告》，葉凌棋指出，前兩年受惠於低利環境與資金潮助攻，房市交易熱絡，自住、置產等需求強勁，加上通膨蠢動，讓不動產實質資產價值成為抗通膨保值首選，推升購屋需求穩定成長。雙北4年漲幅約兩成，桃園以南五大都會區漲幅均超過四成，不過七大都會區房價今年已有鬆動趨勢，2022年第四季與第三季相比，除了新竹仍有1%以上的漲幅外，新北、桃園房價微漲0.3%與0.8%，其餘四嘟房價微跌，顯示房市已出現反轉向下的訊號。
葉凌棋進一步說明，觀察2022年1~10月全台建照量，較去年同期成長7％，且推估全年建照量恐達17.5萬戶，創近28年來新高；新屋開工則年增16％，過去前兩年因疫情衝擊而工料雙缺的現象，讓興建期程遞延至今年，開工量大增，而使照也年增8％，維持高檔，顯見目前與未來市場新增供給量大，房市超額供給狀況恐更為明顯。
而未來市場供給量大增，且政府整頓預售屋投機炒作的狀況下，全台預售屋轉售量也會出現暴增現象。葉凌棋強調，今年12月全台預售轉售量較去年同期大增41％，整體預售轉售量暴增6500件左右，顯示「平均地權條例」修法，確實讓不少投機客擔心修法通過後轉售困難，而陸續選擇退場，大量預售屋建物拋到市場上求售，讓「預售屋出現大量下車潮」。若再細看七大都會區預售轉售量變化，桃園暴增77.4％，台南成長逾五成，台北、台中、高雄也都有四成以上的增幅。
葉凌棋總結，全球貨幣緊縮加上經濟前景不明朗，民眾對房價預期翻轉，目前房價有由漲轉跌跡象。2023年市場供給量大，經濟不明朗、房市政策、市場超額供給、總統大選等變數影響，房市表現不容樂觀，預期2023年「價跌量縮」，全年交易量估28~29.3萬棟之間，較2022年減少8~11%