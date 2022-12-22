搶慈祐宮光明燈！信眾提早2天開排 頂10度低溫夜宿門口
新的一年即將到來，近期各大廟宇也陸續開放點燈、安太歲的報名服務，知名廟宇點燈前幾日，就會有信眾不畏風寒夜宿排隊。香火鼎盛的台北松山慈祐宮將於明（23）日、農曆十二月初一開始受理登記，《NOWnews今日新聞》記者直擊現場，已有不少人提早來卡位，現場排隊信眾透露，昨（21）日早上7點開始就有第一位擺椅子佔位，雖然都先用塑膠椅佔位，但怕等到今晚會被移走，所以即便寒流來襲，也要頂著攝氏10度以下低溫夜宿廟門口，就怕錯失名額。
記者鍾怡婷/綜合報導
台北市松山慈祐宮112年點燈祈福，即將於12月23日星期五早上5:30起領牌，6:30受理相關登記，《NOWnews今日新聞》記者直擊，早從昨日一早開始已經有不少信眾擺放塑膠椅子排隊。一位遠從汐止而來的女信眾說，自己每年都會來排隊，開放點燈時都會大排長龍，需要提早到場擺放椅子排隊，不過為了避免遭人移走，也是要一直回到現場檢查。等到開放前一晚就會在現場夜宿排隊，才好搶在早上5:30登記點燈。
而根據氣象局指出，雙北地區在今晚將持續維持攝氏10度左右或以下的低溫，提醒民眾預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖。不過低溫也冷卻不了信眾的熱情，可預期今晚廟口排隊的盛況，廟方也提醒信眾，可以先領取資料填寫，加快當天辦理流程。