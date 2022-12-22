2022臺北文創記憶中心　廣告10大價值以秒計費販售中

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10大價值民眾最關心「台灣味」 最買單「消費行為」
即日起展出至12月31日的「廣告超有市」，透過文化脈絡梳理，以雙軸線呈現自1987年解嚴以來社會發生的重大事件，及出現在同一時間節點上的廣告作品，歸納出10大價值主張，包括「新一代」、「性別平權」、「消費行為」、「女性自覺」、「勞動價值」、「理想住居」、「台灣味」、「身心健康」、「時代印記」、「環境永續」等，以此為經緯，勾勒廣告與社會之間緊密相連的發展軌跡。
搭配10大價值展出的38件作品則集結了不同年代的經典，包括1980年代掀起全台西式喜餅風潮的超群喜餅、開創台灣意識形態先河的司迪麥口香糖、把省錢變時尚的全聯經濟美學系列等，觀眾可以根據「I pay for what I believe」的理念，從中選擇認同的價值前往櫃台結帳，以秒計費，短短10天、近6千人累計買單總秒數超過186萬秒。
其中，「消費行為」價值是被買單次數及秒數最多的，10天買單總次數1644次、總秒數高達114373秒，初步分析可能跟這個項目最貼近生活有關。「消費行為」代表廣告包括eBay唐先生的蟠龍花瓶(2003)、Richart經濟效應篇(2016)、全世界第一家NFT炸雞店-師園鹽酥雞(2021)、和全聯經濟美學(2022)。
至於被買單最多次的單件廣告作品，是麥當勞在2016年透過「對話杯」溫柔呈現「性別平權」的廣告CF，十天被買單664次，總秒數達59760秒。而從問卷分析，10大價值中觀眾最關心的前三名為台灣味(50.5%)、性別平權(48.4%)、和環境永續(41.1%)。
活動主辦方臺北文創基金會董事暨執行長劉麗惠表示，「廣告其實是時代脈絡底下很重要的文化價值呈現。」也許是一張圖片、也許是一句經典廣告詞、又或者是一支動人的影片，廣告在潛移默化中對社會產生了不容忽視的影響力，「表面上是促進商業消費，更深層的意義是透過廣告人的集體智慧反應真實的社會價值。」
2022最重磅跨界創意講座 四大創意人罕見同台
廣告超有市也在12月17日(六)舉辦了跨界講座「創意的力量－如何透過創意工作展現價值」，在總策展人、共想聯盟願景長莊淑芬精闢的提問與妙語如珠的氣氛帶動下，台灣設計研究院院長張基義、台灣奧美集團創意長龔大中、 Bito 創辦人暨創意總監劉耕名等三大創意界指標人物，毫不藏私地分享創作的歷程以及對於廣告、科技、和未來的觀點。
台灣奧美集團創意長龔大中指出，廣告具有改變社會、參與文化、創造價值的本質，「這本來是既存的東西，但現在已經很少很少人在講這件事情了。」透過「廣告超有市」的文化脈絡梳理，終於又可以看到廣告創造文化、帶來價值的力量，讓他很感動。
「你可能會忘記曾經看過的，可是永遠不會忘記曾經感受到的。」Bito 創辦人暨創意總監劉耕名說，廣告產業現在遇到很多困難，傳統媒體式微、短影音崛起、社群媒體的演算法讓廣告觸及率越來越低，要得到觀眾的注意力也越來越難，怎麼辦？他認為可以從體驗設計下手，去思考如何提供讓人難忘的experience。「廣告超有市將過去30多年華人廣告的精華封存再一起，看著每一件廣告作品時，我都會回想自己當時在哪裡？在做什麼事？是很Touch的一個展覽。」
台灣設計研究院院長張基義則從設計的三個位階說明廣告的價值，「第一階處理造型美學，第二階用科技帶動流程的創新，最高的位階就是廣告的價值，叫做策略。就這點而言，廣告的確在台灣發展過程當中，尤其是解嚴之後，快速的跟著時代價值提供了一波又一波的推進。」
2016年誕生的「臺北文創記憶中心」每屆選擇一個和台灣生活記憶有關的主題，強調以「跨界」視野實踐「越界」融合，邀請跨領域、跨世代的頂尖設計師、創作者、及本土品牌共同策展。從「正體字」、「米」、「Memory & Music」、「早餐店」、到今年的「廣告超有市」，不斷運用開創性思維創新戶外展覽載體形式，完整呈現不同主題的文化脈絡，讓觀眾在觀展過程中體驗到多層次的共感，迄今累計超過20萬人次觀展，更屢獲「德國紅點傳達設計獎」、「台北設計獎」、「金點設計獎」等國內外重要設計獎項肯定。
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