航空公司經典米果不出國也能吃到 長榮樂e購免運送到府
隨著邊境解封，不少人已開始規劃出國行程，為的就是那心心念念的迷人美景以及令人垂涎的異國美食，當然，還有必買的超值免稅品及航空公司的獨家Logo商品。不過，即便旅程結束，仍可以持續回味旅行的美好回憶，在家滑手機也能買到航空公司推出的獨家Logo商品喔!
生活中心/綜合報導
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最為人津津樂道的就是疫情期間賣到缺貨的輕旅機能夾克及Hello Kitty聯名商品! Hello Kitty米果、日本知名nanoblock聯名積木組以及粉漾輕巧吹風機等，都是Kitty紛絲心動的必Buy好物，就連童顏女神李佳穎也大讚『滿足了我的少女心、拍照拍到心花怒放』。
現在長榮航空Facebook粉絲專頁推出好禮相送活動，只要上長榮航空FB粉絲專頁參加活動，就有機會獲得「米蘭、慕尼黑首航禮組合」，有EVA Air旅行腰包、LOQI環保購物袋以及米蘭、慕尼黑首航紀念杯墊等多項精美小物，活動只到12/28為止，想要免費獲得好禮，可千萬別錯過嘍！
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