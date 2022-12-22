金管會准了！星展銀買花旗銀消金業務　明年8月完成整併

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金管會銀行局指出，依兩家銀行申請書件說明，花旗台灣將消費金融業務讓與星展台灣後，可更專注於企業金融業務的發展，星展台灣則因業務規模擴大，有助於創造規模經濟及營運綜效，提供客戶更多元化之商品及服務。
根據2021年6月30日星展台灣受讓花旗台灣營業的資產預計為新台幣3922.58億元，受讓營業的負債為3207.36億元。星展台灣估計受讓基準日2023年8月12日資產總額將達8527.21億元，國內營業據點達74家。
金管會也強調，將督促花旗台灣及星展台灣完成讓與及受讓前後，注意營運狀況、交易與資訊安全、相關法規遵循，及確實維護客戶與員工權益。
星展銀行（台灣）總經理林鑫川則指出，自今年1月宣布併購以來，與金管會密切聯繫溝通，過程中獲得主管機關相當多的協助與支持，這次併購案正式取得核准，可說完成一個重要里程碑，未來星展銀行（台灣）更將與主管機關及花旗在台消金業務等相關單位一起努力，確保整併作業順利完成。
作為全球最佳銀行，星展銀行也持續深耕台灣市場，林鑫川強調，透過此併購案將有效擴大星展在台營運規模，未來將提供客戶更創新且全面的金融產品與服務，與客戶一同成長，成為客戶最值得信任的金融夥伴。